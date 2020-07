Eumir Marcial, Sensacional Olímpico Filipino firma con Manny Pacquiao Por.Gabriel F. Cordero El conocido prospecto de Filipinas, Eumir Felix Marcial de 24 años habría firmado oficialmente un contrato Promocional con Manny Pacquiao Promotion. Marcial podría debutar antes su posible participación en en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 además de los juegos del Sudeste Asiático y los Juegos Olímpicos de Verano. Marcial ha representado a Filipinas en las ediciones de los Juegos del Sudeste Asiático de 2015 , 2017 y 2019 y en el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil AIBA 2011 en Astana y ganó medallas en sus participaciones. Fue escogido como el Mejor Boxeador Juvenil Asiático del Año en 2014. También está enrolado en la Fuerza Aérea de Filipinas . Sean Gibbons de MP Promotions espera que Marcial realice su debut en la división de peso mediano. Marcial ha prometido a su padre participar en los Juegos Olímpicos y buscar convertirse ser el primer medallista de Oro Olímpico de Filipinas. Británicos Smith & Ryder últimos nombres para Canelo Alvarez ? Gesta-Tanajara este viernes en California por DAZN

