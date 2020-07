Británicos Smith & Ryder últimos nombres para Canelo Alvarez ? Por Gabriel F. Cordero Existe información que Golden Boy Promociones ofrecerá al británico campeón super mediano de la AMB, Callum Smith $ 5 millones para enfrentar al Canelo Álvarez el 12 de septiembre en un evento de transmisión por DAZN y algunas fuentes coinciden con lo que podría ser el próximo rival. Es conocido como la superestrella mexicana ha estado buscando públicamente a su próximo oponente para poder pelear en septiembre luego de la situación por el coronavirus que suspendió la pelea de mayo. Algunos de los nombres han sido los de Jason Quigley y John Ryder pero no hay nada claro aún. Golden Boy esperaba $ 5 millones en los últimos días, pero Smith esperaba llegar a $ 6 millones. Una fuente ha comentado recientemente que de no lograr un acuerdo el nombre del ex campeón mundial Ryder es el único que parece estar disponible para Canelo Alvarez. Niño Héroe recibe su cinturón de campeón mundial del WBC Eumir Marcial, Sensacional Olímpico Filipino firma con Manny Pacquiao

