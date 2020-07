Niño Héroe recibe su cinturón de campeón mundial del WBC Por.Gabriel F. Cordero El niño héroe de seis años, Bridger Walker, quien salvo a su hermana pequeña del ataque de un perro de los vecinos en Wyoming, Estados Unidos, ya recibió el cinturón que lo convierte en Campeón Honorario, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman. Consejo Mundial de Boxeo ha otorgado al niño un estatus especial por su extraordinaria hazaña. El niño requirió 90 puntos de sutura en la cara como resultado de sus heridas. El WBC reconoció la proeza de Bridger de salvar a su hermana después de que Nicole Walker, la tía de Bridger, publicara en redes que el 9 de julio su sobrino evitó que su hermana fuera mordida por un perro, independientemente de su propia seguridad. Una vez conocedor de la historia, el presidente del WBC Mauricio Sulaimán, decidió que se enviará a Bridger una réplica del cinturón de campeón del mundo, junto con una serie de regalos para él y su hermana. “En el CMB, nos sentimos verdaderamente honrados de nombrar a Bridger como nuestro campeón honorario por sus acciones increíblemente valientes que representan los mejores y más valientes valores de la humanidad”, dice el sitio web oficial del WBC. Británicos Smith & Ryder últimos nombres para Canelo Alvarez ?

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.