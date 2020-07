Leyendas Chiquita Gonzalez y Daniel Zaragoza realizarán combate de exhibición Por. Gabriel F. Cordero Dos leyendas Mexicanas y miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, Humberto González de 54 años (43-3, 30 KO’s) y Daniel Zaragoza de 62 años (55-8-3, 28 KO’s) durante la conferencia virtual de los tradicionales “Martes de Café”, del Consejo Mundial de Boxeo han informado que subirán al ring para un combate de exhibición a tres rounds el próximo 14 de agosto en la Ciudad de México. Chiquita González y Daniel Zaragoza , uno de los mejores 122 libras en la historia, se verán las caras el viernes 14 de agosto en una batalla a tres rounds. Gonzalez y Zaragoza entrenaron juntos con el entrenador Salon de la Fama Internacional de Canastota, Nacho Beristain en el legendario Gimnasio Romanza de la Ciudad de México. La exhibición sera gratuita y busca promover a las jóvenes promesas, en una noche de boxeo a puerta cerrada en el Estado de México bajo la organización de la promotora Chiquita González Boxing en la que se presentaran cinco peleas profesionales. El evento completo se podrá seguir en vivo por las redes sociales de Chiquita Boxing y del WBC. Niño Héroe recibe su cinturón de campeón mundial del WBC

