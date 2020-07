Valdez, Berlanga y Dogboe obtienen victorias por KO en Las Vegas Las seis semanas de Top Rank de organizar eventos dos veces a la semana en transmisiones de ESPN desde el interior de la “burbuja” de MGM Grand concluyó el martes por la noche con el ex campeón mundial de peso pluma Oscar Valdez (28-0, 22 KOs) logrando un impresionante KO en diez round sobre el Puertorriqueño ex retador mundial del título, Jayson Velez (29-7-1, 21 KOs). Clasificado # 1 por el CMB y la OMB en el peso ligero junior, Valdez envió a la lona a Vélez en el quinto round y dos veces en el décimo round. El tiempo era 2:23. “Miguel Berchelt es la pelea que quiero. Tiene el título del WBC en las 130 libras ”, dijo Valdez. “Quiero el título del WBC. Miguel y yo haríamos una gran pelea. Nunca dejo de aprender. Regresaré al gimnasio y seguiré mejorando. Estoy en un gran ritmo con mi entrenador, Eddy Reynoso “. “Vélez fue todo lo que esperaba, un guerrero duro que luchó con todo su corazón. Lo felicito por su gran actuación y una gran pelea “. El invicto sensación del nocaut del peso súper mediano, Edgar Berlanga (14-0, 14 KOs) noqueó en el primer round a Eric Moon (11-3, 6 KOs) en 62 segundos para lograr su triunfo 14 por nocaut en el primer round. “Nos preparamos para ir a todos los rounds, pero lo lastimé y lo saqué de allí”, dijo Berlanga. “Todavía tengo mucho espacio para crecer como boxeador. El poder está ahí, pero les mostraré a todos que soy un boxeador completo. La racha es genial, pero para mí hay más que nocauts de un solo round “. El ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (21-2, 15 KOs) se puso en el camino de regreso después de las derrotas consecutivas ante Emanuel Navarrete con un triunfo con un TKO en el octavo round sobre el dos veces retador al título mundial Chris “The Hitman ”Avalos (27-8, 20 KOs) en una batalla de peso pluma. El tiempo fue 2:25. Dogboe recibió un descuento de punto por un golpe bajo cuestionable en el quinto round. “Avalos hizo un gran tiro”, dijo Dogboe. “Lo derrumbé, y para noquearme en mi primera pelea, estoy tremendamente contento”. Quería mostrarles a todos que Isaac Dogboe nunca se fue. Todavía estoy aquí, y solo estoy mejorando ”. El invicto peso welter junior Elvis “The Dominican Kid” Rodriguez (8-0-1, 8 KOs) vencio a Dennis Okoth (4-4-1, 2 KOs) con una aplastante recta de izquierda en el segundo round. El tiempo era 2:33. En un choque entre las invictas femenina del peso ligero, Kim Clavel (12-0, 2 KOs) superó a Natalie González (6-1, 1 KO) en ocho rounds por puntajes de 80-72 3x. Clavel fue honrada recientemente por su trabajo como enfermera de ancianos en Montreal durante la pandemia de COVID-19. Showtime y PBC anuncian 9 transmisiones de boxeo Leyendas Chiquita Gonzalez y Daniel Zaragoza realizarán combate de exhibición

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.