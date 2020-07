Showtime y PBC anuncian 9 transmisiones de boxeo SHOWTIME Sports y Premier Boxing Champions anunciaron una alianza para realizar nueve eventos de boxeo en vivo. El cronograma comienza el sábado 1 de agosto y se extiende hasta fines de 2020. Inicialmente, cada transmisión en vivo se presentará sin la asistencia de fanáticos en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. En el cronograma se incluyen cuatro eliminatorias de título mundial, tres títulos interinos y 13 combates de boxeadores clasificados entre los 10 mejores. Hay dos eventos SHOWTIME PPV y Premier Boxing Champions. El calendario de pelea por pelea es el siguiente: Agosto 1 Evento principal: Stephen Fulton Jr. (18-0, 8 KOs) contra Angelo Leo (19-0, 9 KOs) – Campeonato mundial vacante de peso pluma junior de la OMB Co-Estelar: Tramaine Williams (19-0, 6 KOs) vs. Ra’eese Aleem (16-0, 10 KOs) – Eliminatoria del título de peso súper gallo Co-Estelar: Joe George (10-0, 6 KOs) vs Marcos Escudero (10-1, 9 KOs) II – Combate de peso semipesado 15 de agosto Evento principal: David Benavidez (22-0, 19 KOs) vs Roamer Alexis Angulo (26-1, 22 KOs) – Campeonato Mundial de peso súper mediano del CMB Co-Estelar: Rolando Romero (11-0, 10 KOs) vs Jackson Marinez (19-0, 7 KOs) – Título interino ligero de la AMB Co-Estelar: Otto Wallin (20-1, 13 KOs) vs. Travis Kauffman (32-3, 23 KOs) – Combate de peso pesado 19 de septiembre Evento principal: Erickson Lubin (22-1, 16 KOs) vs. Terrell Gausha (21-1-1, 10 KOs) – Eliminatoria por el título eliminatorio de peso súper welter del WBC Co-Estelar: Tugstsogt Nyambayar (11-1, 9 KOs) vs. Eduardo Ramirez (23-2-3, 10 KOs) – Eliminatoria del título de peso pluma del WBC Co-Estelar: Jaron Ennis (25-0, 23 KOs) vs. TBA – Combate de peso welter 26 de septiembre – SHOWTIME / Premier Boxing Champions PPV Doubleheader Evento Principal # 1: Jermall Charlo (30-0, 22 KOs) vs. Sergiy Derevyanchenko (13-2, 10 KOs) – Campeonato Mundial de Peso Medio del WBC Co-Estelar: Brandon Figueroa (20-0-1, 15 KOs) vs Damien Vasquez (15-1-1, 7 KOs) – Campeonato Mundial Súper Gallo de la AMB Co-Estelar: Diego Magdaleno (32-3, 13 KOs) vs. Isaac Cruz (19-1-1, 14 KOs) – Eliminatoria del título de peso ligero de la FIB ============ Evento Principal # 2: Jermell Charlo (33-1, 17 KOs) vs. Jeison Rosario (20-1-1, 14 KOs) – Combate de Unificación de 154 Libras del WBC, la AMB y la FIB Co-Estelar: Mario Barrios (25-0, 16 KOs) vs. Ryan Karl (18-2, 11 KOs) – Campeonato Mundial Súper Ligero de la AMB Co-Estelar: Daniel Roman (26-3-1, 10 KOs) vs. TBA – Super Bantamweight Bout 10 de Octubre Evento principal: Sergey Lipinets (16-1, 12 KOs) vs.Kudratillo Abdukakhorov (15-0, 8 KOs) – Título interino de peso welter de la FIB Co-Estelar: Xavier Martinez (15-0, 11 KOs) vs. Claudio Marrero (24-4, 17 KOs) – Combate de peso súper pluma Co-Estelar: Malik Hawkins (18-0, 11 KOs) vs. Subriel Matias (15-1, 15 KOs) – Combate súper ligero 24 de octubre – SHOWTIME / Premier Boxing Champions PPV Evento principal: Gervonta Davis (23-0, 22 KOs) contra Leo Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) – Campeonato Mundial de peso súper pluma de la AMB / Campeonato mundial de peso ligero de la AMB 28 de noviembre Evento principal: Chris Colbert (14-0, 5 KOs) vs.Jaime Arboleda (16-1, 13 KOs) – Título interino súper pluma de la AMB Co-Estelar: Richardson Hitchins (11-0, 5 KOs) vs. Argenis Mendez (25-5-3, 12 KOs) – Combate súper ligero Co-Estelar: TBA 12 de diciembre Evento principal: Nordine Oubaali (17-0, 12 KOs) vs. Nonito Donaire (40-6, 26 KOs) – Campeonato Mundial de peso gallo del CMB Co-Estelar: TBA Co-Estelar: TBA Valdez, Berlanga y Dogboe obtienen victorias por KO en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.