Mauricio Sulaiman: WBC entre festejos, trabajo y memorias Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México La familia Álvarez Barragán pasó un gran fin de semana festejando los cumpleaños de doña Ana María, (madre), y del famoso Canelo, su onomástico número 30.

¡Muchas felicidades! Son una parentela unida, y quienes, por cierto, cuentan con un Récord Guinness, ya que los siete hermanos pelearon en una misma función, el 28 de junio de 2008, en Guadalajara, Jalisco, con: Rigoberto, Ramón, Ricardo, Gonzalo, Daniel, Víctor y Saúl. Esta última semana se dio un suceso en una pequeña ciudad del estado de Wyoming, en EU. Un niño de seis años se convirtió en héroe al salvar a su hermanita de cuatro años, que fue atacada por un perro. Bridger Walker dijo: “Si alguien tiene que morir seré yo, y no ella”, esas fueron sus palabras. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo nombró campeón honorario, y le hemos enviado un cinturón de monarca. El boxeo sigue abriendo sus alas en diversas latitudes. El Reino Unido ya tuvo su primera función, al igual que Japón, y en Las Vegas siguen con sus eventos. Se sumaron Alemania y Filipinas; todos han sido a puerta cerrada y con un estricto protocolo médico-administrativo. BRILLANTE. Saúl Álvarez, el mejor libra por libra en el boxeo de nuestro país en la actualidad. Foto:Mexsport En México hay algunas programados en Michoacán, Baja California, Jalisco y Estado de México, además de que Promociones Zanfer piensa regresar en agosto, a la CDMX. Hay un extenso calendario. Todo iniciará en Inglaterra, con Terri Harper, que defenderá su título femenil (7 de agosto), seguido una semana después por el campeón mosca, el mexicano Julio César Martínez, en Oklahoma, EU. Sigue la expectativa con relación a la fecha, lugar y rival de Saúl Canelo Álvarez. Por otro lado, todo indica que Vasyl Lomachenko y Teófimo López se verán las caras en octubre, y que la división completa verá el tercer capítulo entre nuestro campeón Tyson Fury ante Deontay Wilder, el próximo 19 de diciembre, en Las Vegas, EU. VIENTO EN POPA Nuestra ciber convención va muy bien, y todo está listo para usar la tecnología para unir al boxeo. Durante cuatro días de agosto estaremos conectados para celebrar nuestro evento anual, y así dar continuidad al trabajo que realizamos para mostrar el sentimiento de unidad a todos los 166 miembros afiliados al WBC. Hemos confirmado a Bangkok, en Tailandia, para ser sede de nuestra siguiente convención anual, en marzo de 2021. ÉLITE. José Sulaimán junto a Nelson Mandela, Don King y Mike Tyson, entre otros. Foto: Especial Por otro lado, el último sábado, el pugilismo perdió al comisionado, Dick Cole, quien falleció a los 89 años. Uncle Dickie, como todos lo llamábamos, fue un grande; después de ser peleador, se convirtió en juez y réferi. También llevó la administración de la Comisión de Texas durante 26 años; fue presidente de la NABF (Federación Norteamericana de Boxeo), y miembro de la Junta de Gobierno del WBC. Una gran persona que se nos adelantó en el camino. En tanto, Érik El Terrible Morales se ha mantenido muy activo con su cargo de diputado federal y como secretario de la Comisión del Deporte. Por su experiencia en el boxeo, busca la unidad para estandarizar los reglamentos entre las delegaciones en el país; le preocupa el registro de las peleas, y, principalmente, una normatividad médica para todos los estados, y así cuidar la integridad física de cada pugilista. RECONOCIMIENTO Ayer se celebró El Día de Nelson Mandela. El mundo recordó a ese gran ser humano que cambió a su país, Sudáfrica, e influenció con relación al tema del racismo. Él vivió 27 años en una pequeña celda, y al lograr su libertad, se dedicó a predicar con amor y unidad, sin el menor resentimiento. Años después fue electo presidente, y tuvo gran influencia en el CMB; fue la motivación para que nuestro organismo se uniera a la lucha en contra del Apartheid, imponiendo un veto para cualquier boxeador o promotor que tuviera relación con ese país. Mandela reconoció al WBC por esa labor, pues fue el primer organismo deportivo en tomar esa medida, que fue seguida por muchos. ¿SABÍAS QUE…? Nelson Mandela fue boxeador amateur y profesional; disfrutó el deporte de sus amores, y tras su libertad, logró conocer a muchos de sus ídolos: Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y muchos más. En 1999 inauguró la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, en Johannesburgo, Sudáfrica. ANÉCDOTA DE HOY Mi papá fue un gran admirador del escritor Rudyard Kipling. Al grado que en nuestra casa había algunos poemas pintados en las paredes. Él las plasmó, y para las visitas eran un momento de reflexión. Para Don José, la familia siempre fue lo más importante; como hijos nos pidió unidad inquebrantable, procuró siempre respeto y promulgar amor y comprensión entre nosotros. Hace algunos días tuve una plática con mi hijo menor, y decidí leerle el siguiente poema, el favorito de su abuelo, “A mi hijo”. Hijo mío: Si quieres amarme bien puedes hacerlo; tu cariño es oro que nunca desdeño. Más quiero que sepas que nada me debes; soy ahora el padre, tengo los deberes. Nunca en la alegría de verte contento, he trazado signos de tanto por ciento. Más ahora, mi niño, quisiera avisarte, mi agente viajero llegará a cobrarte. Presentará un cheque de cien mil afanes; será un hijo tuyo, gota de tu sangre. Y entonces mi niño, como hombre honrado, en tu propio hijo, deberás pagarme. Entrevista: Jeff Fenech

