Entrevista: Jeff Fenech Por Ray Wheatley – World of Boxing El miembro del Salón de la Fama Jeff Fenech habló con Peter Maniatis sobre estar cerca de la muerte en Bangkok, Tailandia en 2019 y necesitaba una operación de emergencia de seis horas para reparar una válvula en su corazón y salvar su vida y explica lo que los promotores de boxeo australianos tendrán que hacer para para que el boxeo se recupere de la pandemia de coronavirus. Fenech también menciona que Mike Tyson se toma en serio los combates de exhibición de boxeo, lo cual es inspirador y sorprendente. “Desde octubre del año pasado, estaba en el hospital y casi muero”, dijo Fenech. “Llegué a casa (Sydney, Australia) y luego visité a Mike Tyson en Estados Unidos y regresé a casa y COVID comenzó, así que nos encerramos en el entrenamiento en casa y la semana pasada me caí por las escaleras y casi me mato de nuevo. “Creo que todo sucede por una razón. No han sido los mejores seis meses para mí, pero no han sido los mejores seis meses para el mundo, pero como dije, si todos nos mantenemos unidos y hacemos lo correcto, superaremos esto. El boxeo comenzará pronto. El boxeo en Australia en este momento es fuerte cuando miras a los chicos de Moloney, Liam Paro, Liam Wilson y Brock Jarvis también Jai Opetai. Hay tantos grandes luchadores. Tim Tszyu y Jeff Horn. Estamos a punto de tener un par de campeones mundiales. Tan pronto como termine COVID, tengo muchas ganas de comenzar el boxeo. Estoy seguro de que tendremos algunos campeones mundiales. “Solo hay una forma de volver a poner programas. Todos nos sentamos juntos y estamos preparados para trabajar juntos y ayudar a los boxeadores. F! Ck Jeff Fenech – F! Ck todos los demás. Pensemos en ayudar a los boxeadores. Olvídate de nuestros egos y todo lo demás. Necesitamos sentarnos juntos. Necesitamos hablar con una de estas grandes compañías como DAZN o una de esas. Busquemos a todos estos tipos y les demos una buena sacudida. Demosles una oportunidad. Especialmente los chicos que lo merecen y trabajemos todos juntos. “Escucha, estoy haciendo un ascenso y tu luchador puede pelear o él no puede pelear o tú haces uno. Tenemos que detener todo eso. Ha estado sucediendo por mucho tiempo en el boxeo australiano y es por eso que no hemos llegado a ninguna parte durante mucho, mucho tiempo. Unámonos todos y seamos una cadena sin enlaces rotos. Trabajemos juntos por una razón. Para ayudar a los boxeadores australianos. Ayudemos a estos niños a alcanzar sus objetivos. “Mi podcast se llama” Standing Eight “. Es algo realmente entretenido. He tenido a Kyle Sanderlands, John Ibrahim, Peter Sterling, Mark Bouris, Charlie Teo y Abo Henry. Quiero hablar con Mick Gatto y ver qué quiere hacer. No quiero hacerles preguntas estúpidas a estos tipos. Si han cometido errores. Todos levantamos nuestras manos para explicar por qué. “Lo que Mike Tyson está haciendo es real. El quiere recaudar dinero. Él va a hacer una pelea de exhibición. Una exposición es una exposición. Estos no son dos tipos que se van a matar unos a otros. Quiero ver lo que Mike Tyson tiene a los 53 años de edad. Solo para verlo entrenar. Mira a los millones de personas que lo vieron entrenar. Si sale y presenta una gran exhibición y no trata de lastimar o lastimar a su oponente. Eso es todo lo que queremos. No queremos que estos muchachos salgan y sean golpeados y lastimados. Los hemos visto a través de sus carreras subir y bajar. Una montaña rusa. Gana una pelea, pierde una pelea. No quiero ver a Mike Tyson lastimado nuevamente en mi vida. O Evander Holyfield o cualquier otra persona. Lo que me gusta verlos es volver al ring mostrando sus habilidades a esta edad porque inspira a otras personas en los años 40, 50 y 60. “Recientemente cumplí mi cumpleaños y siento que mi edad es mayor porque me caí por las escaleras. Fue una caída desagradable y me lastimó la espalda y la cadera. Tenía mucho dolor, pero como dije, todo sucede por una razón. Te hace más fuerte. He estado recibiendo masajes para poder volver a entrenar tan pronto como pueda. “He sido muy bendecido de entrenar a Mike Tyson y de entrenar a Kerry Packer. Tuve la bendición de conocer gente increíble. He tenido momentos increíbles. “Si me preguntas quién es el mejor luchador libra por libra hoy, no hay nadie cerca del pequeño gallo japonés (Naoya) Inoue. Ganó el título mundial de un luchador que entrené allí en México. No falto al respeto a Lomachenko, que tiene grandes habilidades, pero eso no es un estilo profesional en lo que a mí respecta. Cuando pelee con alguien que se quede allí e intercambie, veremos quién es el mejor luchador del mundo. Estoy seguro de que será el pequeño gallo de Japón. “En mis primeras 23 peleas, 13 peleas fueron por títulos mundiales. Cuando peleaba, nunca se hizo. Fui el primer boxeador olímpico de los Juegos de 1984 en ganar un título mundial. Recuerde el equipo olímpico de 1984. Evander Holyfield, Pernell Whitaker, Meldrick Taylor, Steve McCrory, Mark Breland. Lo hice en 196 días. “Estoy muy orgulloso de quien soy. He cambiado mi vida. He cometido algunos errores en mi vida y he estado en algunas situaciones tontas. Eso sucede en la vida y siempre que pueda corregirse y ser mejor y saber que cometió un error y seguir adelante. Estoy más que feliz con todo lo que ha sucedido en mi vida. “Es por eso que el boxeo es bueno (en Australia) debido a personas como Peter Maniatis y Ben Damon, que cuando presenta a un luchador estamos escuchando a un experto que ha hecho su tarea”. No podemos conseguir mejores hombres en el boxeo que Ben Damon. Tenemos algunos grandes promotores. Brian Amatruda en Melbourne – Angelo DiCarlo que ama el deporte. Dean Lonergan que ama el deporte. Peter Maniatis, que ama el deporte, y Ben Damon, que es tan bueno como cualquier comentarista del mundo. Estamos en un gran lugar “. Mauricio Sulaiman: WBC entre festejos, trabajo y memorias Oscar Valdez no puede esperar para volver al ring

