Oscar Valdez no puede esperar para volver al ring Por Miguel Maravilla El invicto súper pluma y ex campeón mundial Oscar Valdez (27-0, 21 KO’s) de Tucson, Arizona a través de Nogales, Sonora México está de regreso mientras se enfrenta al Puertorriqueño ex retador del título mundial Jayson Velez (29-6-1, 21 Kos) encabezando un evento de ESPN desde la “Burbuja” en el MGM Grand en Las Vegas. “Me siento bendecido de estar de vuelta en el ring y volver a trabajar. Estoy realmente emocionado por esto y no puedo esperar para dar una buena pelea ”, dijo Oscar Valdez a Fightnews.com®. “No puedo esperar para volver al ring”. Valdez viene de vencer a Adam López en su última pelea. “Mi última pelea fue en noviembre y no estaba muy contento con mi actuación. Así que ahora quiero volver a ese ring y demostrarme a mí mismo que seré campeón ”. El año pasado, Valdez obtuvo victorias sobre Carmine Tommasone, Jason Sánchez y López. “En este momento, solo estoy tratando de disfrutar el viaje y disfrutar el momento”, declaró Valdez. El ex campeón de peso pluma de la OMB, Valdez, tenía previsto pelear a principios de este año, sin embargo, COVID-19, como a muchos de nosotros, descarriló sus primeros planes para 2020. Valdez y su equipo se mudaron a México durante la pandemia. “Estábamos en el campamento en enero en California y cuando llegó la pandemia, fuimos a México para mantenernos activos”, dijo Valdez. “De vuelta a casa fue complicado. Teníamos algunas cosas en las que trabajar. Una maquina de correr, una caja de sombra y un saco de boxeo es todo con lo que tuve que trabajar, pero nos mantuvimos activos ”. Oficialmente programado para regresar, Valdez y su equipo realizaron un campamento en Guadalajara, Jalisco, México, trabajando con el Entrenador del Año 2019 Eddie Reynoso en preparación para la pelea con Vélez. Reynoso se ha hecho un nombre como el único entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez. “Recibimos la llamada de que podríamos tener una pelea, así que comenzamos a entrenar para una posible pelea. Ahora tenemos una pelea. El campamento de entrenamiento es bueno, estuvimos en Guadalajara con Eddie, tuvimos un gran campamento ”, dijo Valdez sobre su preparación. “Las sesiones de entrenamiento fueron geniales. Teníamos muchas perspectivas aquí en Guadalajara, los compañeros de combate fueron Diego Torres y Randy Lozano ”, agregó Valdez. El respetado entrenador también ha tenido una creciente cantidad de boxeadores que incluyen a Ryan García, Luis Nery, el campeón mundial de peso mosca Julio César Martínez y el nuevo campeón de peso pesado Andy Ruiz. “Eddie es simplemente un gran entrenador. Siempre estoy aprendiendo todos los días con él. Su establo y lista de boxeadores dice mucho “. Para su oponente, Jayson Vélez, viene de una derrota por decisión dividida muy delgada ante Jaime Arboleda a principios de este año en febrero. Vélez ha estado en el ring con Evegeny Gradovich, Ronny Ríos, Joseph Díaz Jr, René Alvarado, Juan Manuel López, Ryan García y Víctor Terrazas. “Jayson es un buen boxeador. Un boxeador alto, tiene seis derrotas, pero eso no significa nada. Ha sido un contendiente al título mundial, por lo que sabe que hay una posible oportunidad para un título “. Buscando hacer una declaración en la división de peso súper pluma, Valdez espera ganar un segundo título mundial en su segunda division de peso. Se habló de un posible enfrentamiento con el campeón súper pluma del WBC Miguel Berchelt que tendrá lugar a principios de este año, pero que nunca se desarrolló debido al estado reciente. “Se suponía que la pelea ya tenía lugar y es por eso que ya estaba entrenando. Luego llegó la pandemia ”, explicó Valdez. “Berchelt es un buen luchador, pero no puedo pasar por alto a Jayson Velez. Entonces, me enfrentaré a Vélez si salgo con la victoria. Podemos comenzar a hablar sobre la pelea de Berchelt ”, agregó Valdez. Otros campeones y peleas notables en 130 incluyen al ex campeón mundial Carl Frampton, el campeón de la OMB Jamel Herring y el campeón de la AMB Leo Santa Cruz. “Todos los campeones en esa división son geniales. Será difícil ser campeón a los 130 con Alvarado, Alacaran Berchelt, Joseph Diaz. Lo principal es convertirse en campeón mundial, sea quien sea, es contra quien queremos luchar. No me estoy haciendo más joven. No tengo tiempo para esperar. No quiero esperar seis meses para otra pelea. No quiero decir más tarde, debería haber peleado con este tipo “. Si todo va bien el martes por la noche contra Vélez, espere que Valdez llame a algunos de los principales nombres de la división súper pluma. “Espera una buena pelea. Cuando tienes un mexicano y un puertorriqueño en el ring, son buenas peleas, la tradición. Esta será una buena pelea para los fanáticos en ESPN, no se pierdan, espero que todos disfruten “ Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Entrevista: Jeff Fenech Ex campeón Mexicano, Zurdo Ramírez ahora es agente libre

