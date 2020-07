Ex campeón Mexicano, Zurdo Ramírez ahora es agente libre El invicto Mexicano ex campeón súper mediano de la OMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez (40-0, 26 KOs) ha anunciado que ahora es un agente libre. “A medida que avanzo en una dirección diferente, me gustaría agradecer a Bob Arum y a toda la familia Top Rank por apoyar mi carrera y ser siempre profesional”, dijo Ramírez en Instagram. “Espero con ansias el próximo capítulo de mi vida y volver al ring este año. ¡Hay muchas peleas emocionantes que pueden suceder en la división (peso semipesado) y estoy aquí para tomar el control! ” Ramírez, de 29 años, renunció al cinturón de la OMB después de cinco defensas y actualmente está clasificado como CMB # 1 y OMB # 8 en peso semipesado. Oscar Valdez no puede esperar para volver al ring Inducciones del Salón de la Fama del Boxeo de Alabama

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.