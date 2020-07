Inducciones del Salón de la Fama del Boxeo de Alabama El Salón de la Fama del Boxeo de Alabama introdujo la clase del 2020 el pasado sabado 18 de Julio en el Skyy South Gym en Coffeeville, AL. El evento también incluyó combates, un seminario de capacitación de oficiales y una comida al aire libre. Los integrantes son Frankie Randall (categoría Pro Boxer), Eddie Donerlson (Amateur), Bill Tate (Old Timer), Johnny Trawick (Manager / Entrenador / Promotor) y Reginal McGowan y David McNeil (Personal de apoyo). Randall, el primero en vencer a Julio César Chávez, no pudo asistir debido a problemas de salud. Ex campeón Mexicano, Zurdo Ramírez ahora es agente libre Acelino Freitas imparte taller de la AMB en línea

