Acelino Freitas imparte taller de la AMB en línea El Director del Comité de Atletas de la AMB, Acelino Freitas, presentó un taller de boxeo profesional en línea el sábado. El evento de cinco horas cubrió las claves para alcanzar el nivel más alto y las cosas que necesita saber para ser un campeón mundial, todo basado en la experiencia de “Popo”, quien fue cuatro veces campeón del mundo durante su carrera y ahora se destaca educando por los intereses de los boxeadores desde la Dirección de la AMB. El taller fue en portugués y fue especialmente dirigido al público Brasileño. Freitas ya comenzó a planificar un segundo taller a fin de año en español con traducción en tiempo real al inglés. Resultados desde Alemania

