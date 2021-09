Wilder: quiero vengarme de Fury El ex campeón mundial de peso pesado, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder, juró venganza durante una conferencia de prensa virtual el miércoles, mientras anticipaba su muy anticipado combate de rencor de la trilogía de peso pesado contra el CMB y el campeón mundial lineal de peso pesado Tyson “The Gypsy King” Fury que tendrá lugar el 9 de octubre el PPV de T-Mobile Arena en Las Vegas. “Quiero venganza en sangre”, dijo Wilder. “El 9 de octubre me vengaré. Es ojo por ojo “. Aquí hay más de lo que Wilder dijo el miércoles: “Me siento increíble. Es pasado bueno o genial. Esta vez que ha pasado ha sido genial para mí. Cuanto más tiempo ha pasado, más hemos podido trabajar en diferentes pequeñas cosas y perfeccionarlas. No siempre puedes ser perfecto, pero eso no significa que no puedas entrenar para ser perfecto. “Malik Scott es una persona y un entrenador maravillosos. Nos conocimos hace años haciendo sparring con Tomasz Adamek. Hicimos clic de inmediato y formamos un vínculo y una hermandad reales. Tengo tanto amor a mi alrededor en este campamento, que no estoy insistiendo en nada negativo. “Nos divertimos mientras aprendemos y creamos cosas juntos durante el campo de entrenamiento. Esa es solo la pasión que tenemos para convertirnos en dos veces campeones mundiales de peso pesado. “Estoy súper concentrado. Estoy más concentrado ahora de lo que lo he estado en toda mi carrera. Esta es la segunda fase de mi carrera. Me divertí ganando y defendiendo el título durante cinco años. En este punto, nos tomamos en serio todo. Estoy en un lugar feliz y me alegro de estar aquí. “Dicen que las cosas pasan por una razón y que no entendemos esa razón hasta que llegamos a cierto lugar en la vida, entonces lo entendemos. Todo mi equipo comprende todo lo que ha sucedido y estamos ansiosos. “El retraso fue en realidad una bendición para mí. Cuanto más lo demoraban, más tiempo teníamos para trabajar en mi oficio y arte, además de repasar estratégicamente el plan de juego que tendremos el 9 de octubre. Obviamente fue frustrante, porque estaba listo para comenzar, y este es el tiempo más largo que he estado fuera del ring. Hay algo en el anillo que te llama y te atrae. Pero he utilizado el tiempo y me he beneficiado enormemente. “Agradezco el amor de mis verdaderos fans. He recibido tantos mensajes de personas de todos los ámbitos de la vida. Ahora volvemos para redimirnos y tomar represalias el 9 de octubre. El BombZquad está de regreso. “Este ha sido sin duda el mejor campo de entrenamiento que he tenido en toda mi carrera. A veces necesitas que sucedan eventos en la vida para producir los cambios que necesitas. No hemos tenido distracciones y solo estoy en un estado feliz mental, física, emocional y espiritualmente. “Estás ante un Deontay Wilder rejuvenecido y reinventado. El viejo Deontay ya no está. No puedo explicártelo, tengo que mostrártelo el 9 de octubre. Estoy deseando que llegue y no puedo esperar “. NYSBHOF Class of 2020 finalmente son inducidos

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.