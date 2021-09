NYSBHOF Class of 2020 finalmente son inducidos Después de un retraso tras otro debido a la pandemia de COVID-19, la Clase de 2020 finalmente fue incluida en el Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF) el pasado domingo por la tarde en Russo’s On The Bay en Howard Beach, Nueva York. Los miembros que asistieron fueron (de izquierda a derecha) Ron Lipton, Merqui Sosa, Dennis Milton, Freddie Liberatore (sentados); Bobby Cassidy, Jr., Lou Savarese, Jack Hirsch y Rick Glaser (de pie). Cada uno recibió un cinturón de diseño personalizado que significa su incorporación al NYSBHOF. Henry Hascup y el famoso locutor de ring David Diamonte compartieron los deberes de maestro de ceremonia. Wilder: quiero vengarme de Fury Pacquiao sale como favorito para ganar la presidencia de Filipinas

