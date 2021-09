Pacquiao sale como favorito para ganar la presidencia de Filipinas La leyenda del boxeo Manny Pacquiao es un fuerte favorito en las apuestas 1: 1 para ganar las elecciones presidenciales filipinas de 2022. Sara Duterte-Carpio, que resulta ser la hija del actual presidente Rodrigo Duterte, es segunda con 2: 1. Se espera que la mayor Duterte, quien deja el cargo debido a un límite de mandato, esté en la lista como su vicepresidenta. Manny Pacquiao 1/1

Sara Duterte-Carpio 2/1

Bong Go 4/1

Bongbong Marcos 8/1

Leni Robredo 25/1

Alan Peter Cayetano 50/1

Antonio Trillanes 50/1

