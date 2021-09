The Big Belt Championship será el 1 de octubre en Mesquite Dallas, Texas. – La tarde de este jueves fue presentado ante los medios de comunicación el cartel que conforma la segunda fecha del torneo “The Big Belt Championship”, que es presentado por la promotora The Boxing Showcase con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Las instalaciones del Barra Brava Sports Bar de Dallas, Texas, fue el escenario perfecto para el anuncio de la velada que se desarrollará el próximo 01 de octubre en el Rodeo de Mesquite en punto de las 20 horas y donde los tickets ya están a la venta en https://buyers2b.com/2nd-stage-mesquite-rodeo/. En lo que será la contienda estelar del programa, en combate fuera de torneo, pactado a 6 rounds en 160 libras el estadounidense Mark “Güero” Vázquez será puesto a prueba por el experimentado mexicano Ulises “Xochimilca” Jiménez. Mark comentó en su turno al micrófono: “Me siento muy bien. Hemos estado trabajando por mucho tiempo y estamos aprendiendo muchas cosas en el gimnasio. Estos últimos días haremos los últimos ajustes y asegurarnos que estamos listos. He visto videos de mi rival y sé que el jab me ayudará bastante para mis combinaciones”. En pleito a 4 rounds dentro del torneo en la división de las 147 libras, Jake “Snake” Ysasi estará enfrentando a Jokorean Swanson y en su turno a la palabra señaló: “Me siento muy bien y listo para el combate, lo único que me falta es perder unas cuantas libras, pero mi preparación fue muy fuerte con los sparrings del gimnasio “ En otro duelo interesante dentro del torneo en las 118 libras, Fernando “Kid” Vázquez hará su debut en el terreno de paga: “Me siento muy bien mental y físicamente. Ha sido la misma rutina desde que empecé a boxear corriendo 8 millas por la mañana, acondicionamiento físico a medio día y por la tarde boxeo. La mayoría de mis sparrings fueron con boxeadores profesionales”.



Otros combates En pleitos dentro del torneo y a 4 rounds, el texano Dominique “Dynamite” Griffin (4-0-1, 2 KO) chocará con el mexicano Moisés Sixto Gómez (2-0-1, 2 KO) en 118 libras; Keven “Baby Boy” Soto (1-0) versus Orlando Collins (0-4) en 140 libras; Refugio “Cuco” Montellano (2-0, 1 KO) contra Casey Dinard Foster (Pro-debut); Joshua Bryan Reyes (1-0) contra Juan Tadeo García (Pro-debut) en las 126 libras. En combates fuera de torneo se dará el debut del prospecto hondureño Merin “Catracho de Oro” Salazar, quien estará cambiando golpes con su compatriota Jorge Luis Munguía en 160 libras a 4 giros. Mientras que, en 135 libras a 4 vueltas, los texanos Omar Urieta (0-1) y Czyz Harrison (0-1) abrirán las hostilidades. Wilder: quiero vengarme de Fury

