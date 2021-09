Kambosos: Teofimo no es un verdadero campeón Por Ray Wheatley – World of Boxing La próxima esperanza del título mundial de Australia, el # 1 de la FIB George “Ferocious” Kambosos Jr estará en acción contra el indiscutible campeón mundial de peso ligero Teofimo López el 4 de octubre en el Madison Square Garden Theatre y está seguro de que destronará a López. “Voy a vencer a este tipo por cualquier medio necesario”, dijo Kambosos al Sydney Morning Herald. “Ha pasado mucho tiempo y no veo ninguna forma de que pueda vencerme. Hablan de ciertos aspectos de su juego, pero mi juego es mejor en todos los aspectos. “No creo que se merezca ser campeón. Lo da por sentado. Lo lame demasiado, quiere lucirse demasiado. No es un verdadero campeón y los fanáticos lo ven. Muchos fanáticos ven su falsedad. “Necesita una gran llamada de atención, necesita ser humilde y yo vengo a hacer eso”. El regreso de Riddick Bowe está cancelado The Big Belt Championship será el 1 de octubre en Mesquite

