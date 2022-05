Wilder planea su regreso al ring Una estatua de bronce del ex campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, se inauguró el miércoles en Tuscaloosa Riverwalk en Tuscaloosa, Alabama. En la ceremonia, Wilder anunció que “seguro” reanudará su carrera. “He sido muy solicitado”, dijo Wilder, según lo informado por Tuscaloosa News. “Tanta gente me ha dicho, ‘vuelve, vuelve’. Diría que estoy de vuelta por demanda popular. Y el negocio del boxeo me necesita. Cuando hay un campeón estadounidense próspero, no hay nada como eso. Cuando no lo hay, ves que está muerto. Hay sequía. La gente sabe la diferencia ahora”. No hay fecha ni oponente, pero Wilder está clasificado como el número 1 del WBC, por lo que si el campeón Tyson Fury realmente se retira, Wilder volverá a estar en la mezcla. Barboza-Zorrilla para el 15 de julio "Monster" Inoue se ve bien en entrenamiento público Like this: Like Loading...

