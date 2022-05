“Monster” Inoue se ve bien en entrenamiento público Por Joe Koizumi

Fotos: Naoki Fukuda El campeón mundial de peso gallo de la AMB y la FIB "Monster" Naoya Inoue (22-0, 19 KOs) se mostró en un entrenamiento público ante la prensa el miércoles en el Ohashi Gym en Yokohama, Japón. Se veía en forma y listo en un entrenamiento extenuante trece días antes de su pelea de rencor con el gobernante del WBC, Nonito "Filipino Flash" Donaire (42-6, 28 KOs), de 39 años, con los tres cinturones en juego en el Saitama Super Arena el 7 de junio. Naoya respondió a las preguntas del representante de prensa: "Estoy muy motivado para mostrar mi poder real mejorado a Donaire. Sea cual sea la estrategia que elija y muestre, me las arreglaré sin problemas, ya que estoy en muy buena forma. La última vez tuve una pelea agotadora con él, pero esta vez no será así. Seré convincentemente victorioso sin falta."

