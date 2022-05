Barboza-Zorrilla para el 15 de julio El destacado de las 140 libras del sur de California, Arnold Barboza Jr. (26-0, 10 KOs) quería ser el centro de atención del evento principal. Tendrá su oportunidad de brillar cuando se enfrente al contendiente puertorriqueño Danielito “El Zorro” Zorrilla (16-0, 12 KOs) en un enfrentamiento de peso welter junior a 10 asaltos el viernes 15 de julio en Pechanga Summit en Pechanga Resort Casino. en Temecula, California. Los medallistas de plata olímpicos estadounidenses de Tokio 2020 Keyshawn Davis y Richard Torrez Jr. regresarán a la cartelera, con Davis luchando contra Jair “Kaiser” Valtierra en la coestelar de peso ligero de ocho asaltos. Torrez abrirá la transmisión televisada en una atracción especial de peso pesado de seis asaltos contra Roberto Zavala Jr. Barboza-Zorrilla, Davis-Valtierra y Torrez-Zavala se transmitirán en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+. Conferencia de prensa final Davis-Romero Wilder planea su regreso al ring Like this: Like Loading...

