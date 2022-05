Conferencia de prensa final Davis-Romero El cinco veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis y el retador obligatorio invicto Rolando “Rolly” Romero se enfrentaron en una tensa conferencia de prensa final el jueves antes de enfrentarse en el evento principal de Showtime PPV este sábado desde el Barclays Center en Brooklyn. Tank Davis: “Solo quiero mostrarle a la gente que hay diferentes niveles en lo que respecta al boxeo. Hay gente que juega al boxeo y hay gente que hace esto desde que eran niños. Es hora de demostrar que soy uno de los tipos con los que no se puede jugar. Comienza con él y va a continuar”. Rolly Romero: “Este tipo Davis habla de todo menos de la pelea. Se está tomando esta pelea como algo personal. Mi trabajo es simplemente darle una paliza. Es muy emocional. Por eso lo he estado llamando. Tiene una gran cabeza para que yo le golpee. No voy a decir con qué golpe lo estoy golpeando, pero todos lo verán el sábado por la noche. Esto está terminando en una ronda”. GERVONTA DAVIS “Quiero agradecer a todos por venir. Agradezco a todos los que vinieron hoy y a todos los que hicieron posible esta pelea. Estoy listo y estoy feliz de estar en este punto. La charla ha terminado y ahora es el momento de luchar. “Hemos estado trabajando duro en el campamento y sabemos que ‘Rolly’ saldrá en la primera ronda e intentará noquearme como dijo. Estaré listo para eso. Los veré a todos el sábado. Llegó el momento y estoy listo. “Estoy emocionado de estar de regreso en Brooklyn y en el Barclays Center. Esta es una gran ciudad que siempre me muestra amor. Siempre ha sido como un segundo hogar para mí. Estoy agradecido de estar de vuelta. “Gané mi primer título aquí en Brooklyn y luego también gané un segundo título en el Barclays Center. Siento que esta pelea en esta arena es genial para el boxeo. “Estoy madurando y sigo aprendiendo mientras camino por este camino. Tengo a la gente con la que empecé a mi alrededor y estoy agradecido. No hay nada más que decir, excepto que el sábado por la noche es la fecha de parto de ‘Rolly’. “Esto va a ser fuegos artificiales. Va a ser una locura ahí dentro. Solo espero que no use sus codos como lo hace mucho. “No creo que sea incómodo. Solo creo que es un tipo que acaba de empezar a pelear. Es como alguien que acaba de entrar al gimnasio. Es como alguien que piensa que es agradable ahora aunque todavía no lo haya entendido. Los verdaderos luchadores conocen a los luchadores incómodos, él es solo un luchador tonto. “Solo quiero mostrarle a la gente que hay diferentes niveles en lo que respecta al boxeo. Hay gente que juega al boxeo y hay gente que hace esto desde que eran niños. Es hora de demostrar que soy uno de los tipos con los que no se puede jugar. Comienza con él y va a continuar”. ROLANDO ROMERO “Este tipo Davis habla de todo menos de la pelea. Se está tomando esta pelea como algo personal. Mi trabajo es simplemente darle una paliza. Es muy emocional. Por eso lo he estado llamando. “Tiene una gran cabeza para que yo le golpee. No voy a decir con qué golpe lo estoy golpeando, pero todos lo verán el sábado por la noche. Esto está terminando en una ronda. “Estoy listo para ponerme violento en el ring. Estoy sonriendo en este momento, pero el sábado va a ser diferente. Me siento extremadamente tranquilo en el ring. Entro en modo ‘Rolly’. “Él nunca sabe qué decir o cómo reaccionar ante nada. Se está tomando esta pelea demasiado en serio. ¿Cuándo lo has visto así de flaco antes de una pelea? Me tiene miedo. “Van a ver a ‘Tank’ ser noqueado en un round el sábado por la noche en el Barclays Center. Nada mas necesita ser dicho. “Llegué a este punto más rápido que nadie y estoy aquí por una razón. Soy la nueva cara del boxeo y todos van a ver el sábado cuando noqueo a ‘Tank’. “Todo lo que ‘Tank’ hace es el mismo trabajo básico con almohadillas que todos los demás. Todos quedan noqueados cuando se topan con un gran golpeador. Al igual que su amigo Adrien Broner, esta será una secuela de Adrien Broner vs. Marcos Maidana. “Voy a entrar allí y golpearlo con un solo golpe y vamos a terminar”. DiBella: Kambosos puede ser el mejor de Australia Barboza-Zorrilla para el 15 de julio Like this: Like Loading...

