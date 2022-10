Wilder: ¡La emoción ha vuelto! El ex campeón de peso pesado Deontay “The Bronze Bomber” Wilder explicó su exitoso plan que lo llevó a noquear en el primer asalto a Robert Helenius. “Tuve que tomarme mi tiempo”, dijo Wilder en el ring. “Tuve que dar vueltas alrededor del ring. Tenía que ser móvil, hostil y ágil esta noche. Lo acomodé, le permití llegar y luego fui con todo. Así que fue una gran pelea. “¿Quién es el siguiente? …He estado escuchando rumores sobre Usyk. Veo que no está en el edificio, ¿o sí? La mayoría de las veces, cuando los muchachos dicen que me quieren y vienen a un espectáculo mío, ven un nocaut devastador y luego me doblan la esquina. he tenido muchos Estoy abajo para Andy Ruiz, o Usyk, o quien sea. “Deontay Wilder está de vuelta… la emoción en la división de peso pesado está de vuelta… no hay división de peso pesado sin Deontay Wilder. ¡Es un hecho!” Wilder destruye KOS 1 a Helenius en Nueva York Like this: Like Loading...

