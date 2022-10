Wilder destruye KOS 1 a Helenius en Nueva York El ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (43-2-1, 42 KOs) regresó al ring y aniquiló a Robert “The Nordic Nightmare” Helenium (30-4, 19 KOs) en el primer asalto de un combate por eliminatoria por el título del WBC en el evento principal en el Barclays Center de Brooklyn. Después de un primer round lento, Wilder de repente terminó las cosas con su famosa mano derecha. Un golpe corto a la derecha derribó a Helenius justo cuando el round estaba a punto de concluir. Helenius estuvo caído durante varios minutos. Un hitter-quitter. El tiempo era 2:57. Wilder: ¡La emoción ha vuelto! Haney repite triunfo ante Kambosos en Australia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.