Haney: Creo que soy el mejor boxeador del mundo “Sabía que estaba buscando el jab. Entonces mi equipo quería que mostrara otras herramientas en mi arsenal. Mi papá quería que tirara más el anzuelo. Pero siento que la mano derecha fue lo que me ganó la pelea de esta noche”, dijo el campeón indiscutido de peso ligero Devin Haney luego de derrotar a George Kambosos Jr. el sábado por la noche en Melbourne, Australia. “Cuando salió por primera vez, no esperaba que cambiara. Pero me di cuenta de su sincronización y sus ángulos, y comencé a seleccionar más mis tiros. Contra un zurdo, la mano derecha siempre está en el dinero. Eso fue lo que paso.” Es un guerrero. Me quito el sombrero ante George Kambosos y todos los fans australianos que asistieron. Gracias chicos por darme tanta hospitalidad aquí. “Definitivamente debería estar en el ranking libra por libra. En la primera pelea, dijeron que todo lo que tenía era mi jab. Hoy entré y les mostré mi mano derecha. Mostré lo versátil que soy. Vine a Australia no una, sino dos veces. Lo honré y vencí al hombre dos veces en su ciudad natal. Definitivamente merezco estar en el ranking libra por libra. “Nos enfrentamos a todos los interesados. No importa quién sea, queremos pelear contra los mejores peleadores del mundo. Creo que soy el mejor boxeador del mundo. ¡Quienquiera que sea el próximo, tráiganlo!” Wilder: ¡La emoción ha vuelto! Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.