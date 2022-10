Noche de combates de hijos de Leyendas en Kansas City Dos shows de DAZN esta semana, más ShoBox, más Triller Fight Club. JUEVES

DAZN presenta al nuevo miembro de Golden Boy, Floyd “Kid Austin” Schofield (11-0, 9 KOs) contra Daniel “Bad Boy” Rosas (22-5-1, 14 KOs) en una pelea de ocho asaltos de peso ligero desde Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. VIERNES

La aclamada serie ShoBox de Showtime regresa con una triple cartelera de Bally’s Atlantic City Casino and Resort encabezada por el invicto supermediano Isaiah Steen (16-0, 12 KOs) contra Sena Agbeko (26-2, 21 KOs). SÁBADO

Triller presenta una cartelera de “Sons of Legends” encabezada por el invicto Kenzie Morrison (20-0-2, 18 KOs), hijo del ex campeón de peso pesado Tommy “The Duke” Morrison, contra Robert Simms (11-3-1, 3 KOs ) del Memorial Hall en Kansas City. Morrison viene de una victoria por KO sobre Hasim Rahman Jr. Otros hijos programados incluyen a José Luis Castillo Jr., Roberto Durán Jr. y Steve Cunningham Jr. DAZN trae al peso pluma #12 de la AMB, Mauricio Lara (24-2-1, 17 KOs) contra José Sanmartín (33-5-1, 21 KOs) de la Ciudad de México. Ángel Fierro (19-1-2, 15 KOs) de peso ligero #4 de la OMB se enfrenta a Jeremy Cuevas (14-1, 10 KOs) en la co-estelar. Haney: Creo que soy el mejor boxeador del mundo Like this: Like Loading...

