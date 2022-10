Ex super campeón mundial Moreno vence a Cruz en Panama Por Héctor Villarreal El ex súper campeón de peso gallo de la AMB, Anselmo “Chemito” Moreno (42-6-1, 15 KOs) de Panamá, vencio al mexicano Julio César Cruz (12-6, 6 KOs) en el primer round en el evento principal de la cartelera KO to Cancer, promovido por su esposa y reconocida empresaria del país, Rouss Laguna de Moreno, Laguna Premium Boxing la noche del sábado en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en la Ciudad de Panamá, Panamá. Moreno, actualmente en el puesto número 4 en la división de peso pluma de la AMB, derribó a Cruz dos veces en el primer asalto, lo que obligó a la árbitro Aida Tejada a detener la pelea a los 2 minutos y 37 segundos. “Chemito”, quien nunca había sido considerado un pegador duro, ha ganado sus últimas tres peleas por KO. “No me sorprenden estos triunfos”, dijo Moreno, “me he estado sintiendo más fuerte en la división de peso pluma y estoy muy optimista de tener la oportunidad de una pelea por el título mundial para el próximo año”, agregó. Resultados desde Orlando, Florida Noche de combates de hijos de Leyendas en Kansas City Like this: Like Loading...

