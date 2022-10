Resultados desde Orlando, Florida Por Damon González en ringside En el evento principal del sábado por la noche en el Caribe Royal Orlando, el prospecto superligero Kevin Hayler Brown (2-0, 2 KOs) se convirtió en el campeón Fedecentro de la AMB al acabar con Adriano Profirio Ramírez (12-5, 7 KOs) a los 2:34 segundos de sexto asalto con un explosivo final KO. En el co-estelar, el peso súper welter Derrick “Dessel” Jackson (10-0, 5 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos contra Damian Ezequiel Bonelli (24-12, 20 KOs). Los tres jueces lo tenían 79-73. El pegador súper mediano José Armando Resendiz (13-1, 9 KOs) de Nayarit, México, mantuvo la presión toda la noche contra Heber Rondón (20-2, 13 KOs) de Buenos Aires, Argentina. El árbitro Gene Del Bianco descartó el concurso ya que la esquina azul no saldría para la tercera ronda. El golpeador de peso crucero polaco Adrian Pinheiro (11-0, 7 KOs) de Orlando, Florida, anotó una decisión unánime en seis asaltos sobre Lamont Capers de Hawley, PA. Los puntajes oficiales de los jueces fueron 59-55, 60-54, 60-55. El peso welter Elijah Flores (4-0, 2 KOs) de Redland, California, no tuvo una tarea fácil al enfrentarse al reemplazo de último minuto Rashield Williams (6-2, 4 KOs) de Nassau, Bahamas. Claramente, lo mejor de Flores se mostró contra Williams en una partida de ajedrez que declaró jaque mate para que Flores ganara la decisión dividida. Los puntajes oficiales de los jueces fueron 55-54, 58-56, 55-56. El peso gallo olímpico Antonio Vargas (15-1, 7 KOs) de Orlando, Florida. continuó desarrollándose hasta convertirse en un luchador completo. Vargas, en una actuación profesional, derribó a Jesús Martínez de Hollywood, Florida, quien nunca salió de la esquina azul para la cuarta ronda. La sensación del peso superligero Sean “Mr. Intocable” Mason (11-0, 8 KOs) de Altamonte Springs, Florida, puso fin a Luis Valdez Peña de Tijuana, la noche de México en el tiempo oficial 1:55 segundos del segundo asalto. Peña estaba parado al frente recibiendo golpes fuertes en el cuerpo, Peña se inclinó demasiado y fue golpeado con un fuerte contraataque. Supergallo “La Máquina” Ariel Pérez De La Torre (9-1-1, 7 KOs) de Camagüey, Cuba camino de Miami, Florida, no permitió Facundo Eduardo Ased (9-6, 5 KOs) de Buenos Aires , Argentina, cualquier espacio en el ring para respirar. Manteniéndose justo sobre Ased con golpes duros, De La Torre lo remató a las 1:40 segundos de la estrofa inicial. El peso welter Damian “The Punisher” Lascaille (1-0) de Cuba camino de Miami, Florida, en su debut profesional se destacó al anotar por decisión unánime en seis asaltos sobre Ramón De La Cruz Sena de Corrientes, Argentina. Las puntuaciones fueron 60-54 (3x). El golpeador de peso welter Darrius “The Hawk” Jackson (4-0, 4 KOs) de Orlando, Florida, regresa al ring golpeando a John Brewer (3-6-1) de Jefferson, MO, con grandes golpes de poder que lo rematan en el 0 :49 segunda marca de la primera ronda. En un choque entre pesos medianos de Missouri, Jamar Pemberton (2-0, 2 KOs) de House Springs, MO, no perdió tiempo saltando sobre Brad Ragan (1-2, 1 KO) de Kansas City, MO, golpeándolo con tiros explosivos. La pelea llegó a su fin en el tiempo oficial 2:59 segundos de la segunda ronda con una victoria por nocaut técnico para Pemberton. El peso semipesado Frankie Solomon (1-2-1) de Tampa, Florida, anotó una victoria por decisión unánime en cuatro asaltos sobre Jay Dabelus (0-1) de Lauderhill, Florida. Las puntuaciones fueron 39-37, 39-38, 38-38. El golpeador de peso pesado Lorenzo “El Assesino Gigante” Medina (3-0, 3 KOs) de Hollywood, Florida, derribó a Michael “Smooth as Butter” Shaw de Hannibal, MO, conectándose con golpes fuertes y rápidos. Shaw no salió de la esquina azul para la segunda ronda. Medina anotó el nocaut técnico a las 2:59 del primer asalto. En la pelea de apertura de la noche, el peso supergallo Steven “The Finishing Touch” Ray, Jr. (2-0, 1 KO) de Lauderhill, Florida, rápidamente se deshizo de Dakota Laster de Hannibal, MO, terminando su noche en el tiempo oficial. de 2:41 segundos de la segunda ronda. “Championship Boxing” fue presentado por BoxLab Promotions, Warriors Promotions y GH3 Promotions. Ex super campeón mundial Moreno vence a Cruz en Panama Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.