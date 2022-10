Tyson Fury regresa ante Chisora el 3 de diciembre en Londres Por. Gabriel F. Cordero El campeón mundial pesado del WBC, Tyson Fury tendrá una conferencia de prensa en Londres para anunciar su próxima pelea que se llevará a cabo el 3 de diciembre. Según el Daily Mail, se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur de Londres con capacidad para 62,850 personas. Todo indica que la pelea será una pelea de trilogía con Derek Chisora ​​(33-12, 23 KOs), clasificado como el número 14 del WBC, a quien Fury ya ha derrotado dos veces en 2011 y 2014. Fury parecía estar en buena forma en un video de Instagram donde mostró sus abdominales. El campeón prometió “terminar el año con una gran explosión” e indicó que dejará las redes sociales hasta la pelea. Real life please🙏 @ World https://t.co/tX94XFz4Ia — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 19, 2022 Round 12 con Mauricio Sulaiman: El regreso de Wilder Resultados desde Orlando, Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.