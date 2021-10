Wilder felicita a Fury en las redes sociales Declaración de Deontay Wilder: ¡ Vaya, qué noche tan increíble! Ante todo, me gustaría agradecer a Dios por permitirme darle al mundo otra parte de mí que está impulsada con pasión y determinación. Me gustaría agradecer a mi equipo y a mis fans por estar a mi lado durante este largo proceso. Mentiría si dijera que no me decepcionó el resultado, pero después de reflexionar sobre mi viaje, ahora veo que lo que Dios quería que experimentara es mucho más grande de lo que esperaba que sucediera. No obtuvimos la victoria, pero un hombre sabio dijo una vez que las victorias están dentro de las lecciones. Aprendí que a veces hay que perder para ganar. Aunque quería la victoria, disfruté viendo a los fanáticos ganar aún más. Con suerte, probé que soy un verdadero Guerrero y un verdadero Rey en este deporte. Con suerte, NOSOTROS demostramos que no importa cuánto te golpeen las pruebas y tribulaciones, siempre puedes levantarte para vivir y luchar de nuevo por lo que crees. Por último, pero no menos importante, me gustaría felicitar a @ gypsyking101 por su victoria y agradecerles los grandes recuerdos históricos que perdurarán para siempre. Actualización del WBC sobre peleas obligatorias ESPN desde Cancún este sábado

