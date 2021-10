Actualización del WBC sobre peleas obligatorias Don King Promotions y Titov Promotions han acordado los términos para la defensa obligatoria del título del campeón de peso crucero del CMB Ilunga Makabu y el campeón de plata / contendiente obligatorio Thabiso Mchunu. Esta batalla de toda África se organizará en un sitio y la fecha se anunciará en breve. El campeón de peso gallo del CMB, Nonito Donaire, peleará con el campeón interino Reymart Gaballo para determinar el único campeón de peso gallo del CMB cuando se haya llegado a un acuerdo. Gary Russell Jr. hará una de sus defensas obligatorias ante Mark Magsayo. Conferencia de prensa final de Mikey-Martin Wilder felicita a Fury en las redes sociales

