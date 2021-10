ESPN desde Cancún este sábado Una ajetreada noche de sábado viendo boxeo se volvió más ajetreada. En contra de DAZN y TrillerVerz III, ESPN + transmitirá al invicto peso supermosca David “El General” Cuellar (19-0, 12 KOs) en un evento principal de 10 asaltos contra el ex campeón mundial Moisés Fuentes (25-6-1, 14 KOs) en el Oasis Arena de Cancún, México. En otra acción, el prospecto de peso pluma junior Cristopher “Pollo” López (13-0-1, 10 KOs) busca extender su racha ganadora a ocho contra el artista del nocaut Franklin Manzanilla (20-6, 19 KOs) en un combate a 10 asaltos. En un combate de cuatro asaltos en peso ligero junior, Alberto Mora hará su debut profesional ante Néstor Mejía (0-0-1). El peso welter Taras Shelestyuk (18-0, 10 KOs), quien capturó una medalla de bronce para Ucrania en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, peleará contra Ernesto España (31-2-1, 26 KOs) en 10 asaltos. La actual campeona mundial de peso mosca ligero del CMB, Yesenia Gómez (18-5-3, 6 KOs) se enfrentará a Itzayana Cruz (6-7, 1 KO) en una pelea de ocho asaltos sin título. Wilder felicita a Fury en las redes sociales Armando “Ichiro Ozeki” Torres en Telemundo Friday

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.