Wilder busca una Victoria legal sobre Fury-Joshua? Después de todo, el ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder, podría tener su tercera pelea con el actual campeón del WBC,Tyson Fury. El juez retirado Daniel Weinstein dictaminó en una decisión de arbitraje que Fury le debe a Wilder una tercera pelea según su contrato para su segunda pelea en febrero de 2020. La fecha límite es el 15 de septiembre. Fury tiene programado pelear el 14 de agosto con el campeón de peso pesado de la AMB / FIB / OMB, Anthony Joshua. Wilder está en condiciones de obtener un dinero de paso a un lado sin precedentes, o torpedear a Fury-Joshua y obligar a Fury a pelear contra él. Confirman Fechas de NYSBHOF para las clases de 2020 y 2022 Resultados desde Santo Domingo

