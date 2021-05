Resultados desde Santo Domingo Por Robert Coster Un evento de boxeo en Santo Domingo fue presentado por Manguita Boxing Promotions el pasado sábado y cumplió su propósito de mostrar el talento de los jóvenes prospectos Dominicanos. En el evento principal de la AMB, el peso gallo # 11, Víctor Santillán (10-0, 3 KOs) tuvo una actuación pulida superando al visitante mexicano José Armando Valdez (9-5-1, 4 KOs) en diez asaltos. La pelea fue por el título vacante de Fedecaribe de la AMB. El peso ligero Starling Almonte (14-0, 11 KOs) detuvo a Abrahan Peralta (19-9, 3 KOs) en dos rounds. Almonte es promovido por Sampson Boxing El peso gallo jr # 15 de la AMB Luis Reynaldo Núñez (11-0, 8 KOs) ganó una decisión de ocho rounds sobre Florentino Pérez (14-5-2, 9 KOs) de México. El prospecto de peso ligero Edwin de los Santos (9-0, 8 KOs) derrotó a Marco Antonio Acevedo (11-8-1, 5 KOs) en tres rounds. Nunez y De Los Santos son administrados por Tineo Boxing Management, con sede en Pensilvania, y promovidos por Sampson Promotions. Se espera que Almonte, Núñez y De los Santos hagan su debut en Estados Unidos en los próximos meses. El evento se llevó a cabo en el Gimnasio Estancia en Manoguayabo, Santo Domingo. Ramirez-Taylor listos para el sabado

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.