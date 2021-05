Ramirez-Taylor listos para el sabado La cuenta regresiva está en marcha cuando el campeón mundial del WBC/ OMB, José Ramírez (26-0, 17 KOs) y el campeón de la FIB / AMB, Josh Taylor (17-0, 13 KOs) chocan por el título indiscutible de superligero el sábado en Virgin Hotels Las Vegas. Ramírez es el desvalido prohibitivo por primera vez en su carrera profesional, ya que Taylor sigue siendo un favorito de 2 a 1 en la mayoría de las casas de apuestas deportivas. Comenzó en -189 y actualmente se encuentra en -263. Figueroa KOs Nery y es campeón unificado de las 122 libras

