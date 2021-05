Figueroa KOs Nery y es campeón unificado de las 122 libras Por Rocky Morales en el ringside El campeón de peso súper gallo de la AMB, Brandon “The Heartbreaker” Figueroa (22-0-1, 17KO) fue implacable al derrotar al campeón de dos divisiones del WBC, B Luis Nery (31-1, 24KO) en una pelea de unificación de peso súper gallo de la AMB y el CMB el sábado. noche en Dignity Health Sports Park en Carson, California. Figueroa mostró poco respeto por Nery y Nery finalmente cedió la mitad del ring. En ese momento, Figueroa se convirtió en el cazador y Nery se convirtió en el cazado. Nery no tuvo respuesta para mantener alejado a Figueroa, que era más alto, más joven y más fuerte, y su única esperanza parecía ser si podía lanzar un contragolpe mientras Figueroa entraba. A pesar de tener el control de la pelea, Figueroa nunca levantó el pie. Apague el gas y siguió viniendo. El final llegó a las 2:17 en el séptimo round mientras Figueroa lanzaba una combinación en el Nery que se retiraba. Unos pocos golpes en la combinación, Figueroa conectó un fuerte golpe al cuerpo y Nery tuvo una reacción ligeramente retrasada, pero luego cayó con un dolor tremendo. Nery hizo un esfuerzo aparente por levantarse para continuar, pero el árbitro llegó a la cuenta de 10 convirtiendo a Figueroa en el ganador y nuevo campeón mundial unificado del CMB y la AMB de peso gallo. Brandon Figueroa, con la victoria, también se gana la oportunidad de enfrentarse al próximo campeón mundial de la OMB, Stephen Fulton, quien estuvo presente en el ring, por lo que será 3/4 del título unificado de peso súper gallo. En el momento del KO, los jueces lo tenían 57-57, 59-55 Nery, 58-56 Figueroa. Ramirez-Taylor listos para el sabado Resultados de la cartelera de Nery-Figueroa

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.