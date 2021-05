Resultados de la cartelera de Nery-Figueroa Por Rocky Morales en el ringside El ex campeón mundial unificado de peso súper gallo, Daniel Roman (29-3-1, 10KO) superó una batalla enérgica del ex retador al título mundial, Ricardo Espinoza (25-4, 21KO). Espinoza no mostró respeto por Roman en las rondas anteriores y salió golpeando a Roman, quien tuvo un comienzo lento. A lo largo de cuatro rondas, esto parecía una pelea pareja, pero luego Roman comenzó a alejarse a medida que avanzaban las rondas. En las rondas posteriores, el preciso contragolpe de Román dejó a Espinoza en un lío sangriento y, en ocasiones, Román lastimó visiblemente a Espinoza. Roman, claramente por delante, no se arriesgó innecesariamente al final de la pelea, pero aún así conectó suficientes tiros duros que Espinoza no pudo lograr un final fuerte. Los jueces tenían 98-92, 97-93 y 98-92 para Roman, quien es el retador obligatorio del CMB para el ganador de Luis Nery vs Brandon Figueroa, aunque el campeón de la OMB, Stephen Fulton está disponible para el ganador de Nery-Figueroa en septiembre. Al final, fue una pelea tremendamente entretenida que se libró principalmente en el “estilo mexicano” que complació a la multitud. * * * El ex campeón unificado de peso súper gallo de la AMB / FIB Danny Roman (28-3-1, 10 KOs) tomó una decisión unánime en diez asaltos sobre el favorito de Telemundo Ricardo “Hindu” Espinoza (25-4, 21 KOs). Espinoza se lo llevó a Román temprano, pero Román se alejó tarde para ganar 97-93, 98-92, 98-92. El contendiente de peso súper pluma de la AMB # 2, Xavier Martínez (16-0, 11 KOs) ganó por decisión unánime sobre el tres veces retador al título mundial, Juan Carlos Burgos (34-4-2, 21KO). En una batalla de ida y vuelta por la duración de la pelea, Burgos trató de burlar al menos experimentado Martínez, pero Martínez luchó como un paciente veterano y capeó la tormenta temprana. En los asaltos intermedios, Burgos recurría a golpes bajos intencionales y se cargaba con sus golpes que rara vez daban en el blanco. Martínez siguió conectando sus tiros y, aunque los tiros a veces fueron ignorados por Burgos, los golpes estaban teniendo un claro efecto en la cara hinchada de Burgos. Burgos fue todo ofensiva pero nula defensa y fácil para que aterrizaran los contragolpes de Martínez. Los dos luchadores se enfrentaron a lo largo de las rondas posteriores y terminaron en el balanceo de la campana dejando un final agradable para la multitud. La multitud no estuvo contenta durante mucho tiempo, ya que apoyaba en gran medida a Burgos desde Tijuana, BC, quien también ha pasado gran parte de su carrera luchando en el sur de California. Mientras tanto, Martínez, de Sacramento, CA, tuvo muy poca acogida por parte de la multitud. Se redujo a los jueces de decisión y lo anotaron por unanimidad 99-91 3x para Martínez y esa decisión fue abucheada y abucheada por la multitud presente. Aunque Martínez parecía el claro ganador, se burlaron de él mientras lo entrevistaban después de la pelea, mientras que parecía más merecedor de ser aplaudido después de vencer al tres veces retador al título mundial en Burgos. * * * En la acción de la pelea de apertura desde Dignity Health Center en Carson, California, en una pelea programada de cuatro asaltos súper livianos, Justin Cardona (5-0, 3KO’s) abrumado y detuvo a James De Herrera, quien cayó a 4-7 (3KO). Cardona derribó a De Herrera tres veces y el final llegó a las 1:20 de la primera ronda. En una pelea de peso súper mosca para mujeres programada para cuatro asaltos, la debutante Gabriela Fundora (1-0) fue la ganadora por decisión unánime sobre Jazmin Medina (2-2, 2KO). Los dos zurdos se enfrentaron temprano, pero fue en el segundo asalto cuando un fuerte gancho de derecha de Fundora encontró la marca y derribó a Medina con fuerza. Medina se levantaba y terminaba la pelea pero Fundora siempre estaba un paso por delante. Los jueces lo anotaron por unanimidad, 40-35, 39-36 y 40-35, para Fundora. José Valenzuela (8-0, 5KO) noqueó brutalmente a Nelson Hampton (7-4, 4KO) con un bombardeo al final de la primera ronda. Hampton cayó con fuerza y ​​el árbitro detuvo inmediatamente la pelea a las 2:59 del primer asalto de un combate de peso ligero programado de ocho asaltos. Figueroa KOs Nery y es campeón unificado de las 122 libras Charr regresa con triunfo en Alemania

