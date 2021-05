Confirman Fechas de NYSBHOF para las clases de 2020 y 2022 La pandemia de COVID-19 sin duda derribó al box en general durante los últimos años y medio. Ring 8, sin embargo, se mantuvo ocupado a pesar de no poder realizar sus reuniones mensuales. A pesar de que no hay eventos que generen ingresos, como suele ocurrir en varias ocasiones durante el año, Ring 8 se levantó de la lona y registró una victoria por KO en varios frentes.

Ring 8 distribuyó más de $ 11,000 en asistencia financiera a numerosas personas merecedoras de la comunidad del boxeo, desde boxeadores hasta entrenadores, esquineros y aquellos en la comunidad del box que lo necesitaban. Otra historia de éxito durante las pandemias fue la fundación y financiación del “Premio Patrick Day Sports Achievement Award”, una beca de $ 5,000 que se distribuirá a un estudiante digno de Freeport High School en incrementos de $ 500.00 por año durante 10 años. Day era un prospecto popular de peso súper welter (17-4-1, 6 KOs) de Freeport (NY), quien murió en 2019 por lesiones en la cabeza sufridas durante una pelea con Charles Conwell. Day, un ex aficionado número uno en el ranking de EE. UU. 152 libras, murió a la edad de 27 años. Ring 8 también ha anunciado un nuevo cronograma, comenzando con su primera reunión de 2021 el 27 de mayo en el restaurante Plattduetsche Park en Franklin Square, NY, a partir de las 7 pm ET con cena, seguida de la reunión, que puede realizarse al aire libre, pendiente las condiciones climáticas. Se seguirá el protocolo COVID-19 del estado de Nueva York, ya que los asistentes deberán usar una máscara (proporcionada, si es necesario, por Ring 8) para ingresar si la reunión se lleva a cabo en el interior. No se cobrarán las cuotas, pero habrá una tarifa de $ 5.00 por el costo de la comida.

Los anuncios más importantes realizados por Ring 8, que patrocina el Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF), son los siguientes: La cena de premios de NYSBHOF de 2020 pospuesta se llevará a cabo el domingo 19 de septiembre a partir de las 12:30 pm ET. Todos los miembros de NYSBHOF serán notificados por carta o correo electrónico dentro de las próximas semanas. La fiesta anual Ring 8 Holiday Party está programada para el 12 de diciembre, mientras que la de 2022 (no Clase de 2021) se llevará a cabo el 1 de mayo de 2022. Los tres eventos principales se llevarán a cabo en el hermoso Russo’s On The Bay en Howard Beach, Nueva York. Para obtener información adicional, comuníquese con el presidente de Ring 8 / NYSBHOF, Bob Duffy.

“Deseo felicitar a una excelente junta que pasó por los momentos más difíciles”, Ring Ring 8 / dijo Bob Duffy, presidente de NYSBHOF. “Todos pudimos recordar a los de nuestra comunidad del boxeo”. Realizaran Homenaje a Hagler en Brockton, su ciudad natal Wilder busca una Victoria legal sobre Fury-Joshua?

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.