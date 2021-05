Realizaran Homenaje a Hagler en Brockton, su ciudad natal El alcalde de Brockton, Robert F. Sullivan, había anunciado un gran evento para celebrar la vida de la leyenda del boxeo profesional Marvelous Marvin Hagler el domingo 23 de mayo a las 2 pm en el Rocky Marciano Stadium en Brockton, Massachusetts. El 23 de mayo ha sido declarado “Día maravilloso de Marvin Hagler” en la Commonwealth de Massachusetts por el gobernador Charles Baker y este monumento público especial contará con varios invitados y oradores famosos, incluido el legendario campeón de box Bernard Hopkins, el presentador de ESPN Stephen A. Smith, Showtime Championship El analista de boxeo Al Bernstein, el presentador deportivo de WCVB Channel 5 Mike Lynch, el aclamado escritor e historiador de boxeo Ron Borges y miembros de la familia Hagler. También habrá un video tributo al campeón icónico presentado por el patrocinador del evento Copeland Toyota. El promotor de boxeo y amigo de la familia Hagler, Peter Czymbor de Brockton, se desempeñará como maestro de ceremonias. En las próximas semanas se anunciarán más invitados y oradores famosos. “El maravilloso Marvin Hagler ha sido una inspiración y una fuente de orgullo cívico para Brockton durante generaciones. Él es una de las principales razones por las que se nos conoce como la ‘Ciudad de los campeones’ ”, dijo el alcalde Sullivan. “Este monumento público será un tributo apropiado a uno de los hijos favoritos de nuestra ciudad y uno de los grandes del boxeo de todos los tiempos”. Hagler falleció el 13 de marzo de 2021 a la edad de 66 años. El evento público celebrará el impacto monumental de Hagler en el mundo del deporte y la ciudad de Brockton, a la que llamó hogar durante gran parte de su vida. Hagler fue entrenado en Brockton por los hermanos Petronelli y se convirtió en uno de los atletas profesionales más dominantes del mundo de la década de 1980, defendiendo con éxito sus indiscutibles títulos mundiales de peso mediano 12 veces en combates clásicos contra leyendas del boxeo como Thomas “Hitman” Hearns, Roberto Duran, y John “La Bestia” Mugabi. La guerra de tres asaltos de Hagler contra Thomas Hearns en 1985 es considerada una de las peleas más grandes en la historia del boxeo profesional. Protagonizó comerciales de televisión, apareció en la televisión nocturna y, después de que terminó su carrera en el boxeo, protagonizó películas de acción en Italia. “El maravilloso Marvin Hagler sirve como un gran modelo a seguir para los jóvenes aquí en la ciudad de Brockton”, dijo Todd Copeland, director ejecutivo de Copeland Toyota, que es el patrocinador principal del evento. “Nunca fue derribado y siempre siguió avanzando hacia la victoria. Hagler es un símbolo de lo que se puede lograr mediante el trabajo duro y la determinación incansable. Copeland Toyota tiene el honor de participar en un evento tan especial para nuestra ciudad ”. Otros patrocinadores del evento incluyen Lyft, que brinda acceso a viajes gratuitos y con descuento para el evento, y Bertucci’s, que alberga un área de hospitalidad para la familia Hagler y los invitados VIP. “Brockton ha sido el hogar de Bertucci durante mucho tiempo y estamos encantados de ser parte de este día en honor a la leyenda del boxeo y Marvelous Marvin Hagler nativo de Brockton”, dijo Robert Earl, fundador y director ejecutivo de la empresa matriz de Bertucci, Planet Hollywood. “Estamos felices de ser parte de un gran evento aquí en la ciudad de Brockton”. Brendan Joyce, estratega comunitario de Lyft en Massachusetts, dijo: “Lyft se enorgullece de ayudar a las personas a acceder al transporte a este evento que honra la vida, los logros y las muchas contribuciones de Hagler a la Ciudad de los Campeones”. El evento estará abierto al público, pero los asientos pueden ser limitados según las últimas pautas de COVID-19. Las puertas para el evento se abren a la 1 pm en Marciano Stadium, ubicado en el campus de Brockton High School en 45 Breer St., Brockton. El programa comenzará a las 2 pm Se publicará más información en los próximos días. Dinu listo para ganar el cinturón interino de la AMB Confirman Fechas de NYSBHOF para las clases de 2020 y 2022

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.