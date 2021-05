Dinu listo para ganar el cinturón interino de la AMB El contendiente de peso pesado Bogdan Dinu está entrenando duro en su ciudad natal de Buzau, Rumania, y recibiendo un excelente trabajo de sparring del ex enemigo Jarrell “Big Baby” Miller mientras se prepara para enfrentar a Daniel “Dynamite” Dubois por el Campeonato Mundial Interino de Peso Pesado de la AMB. El Dinu de 6 ′ 5 ″ WBA # 2 (20-2. 16 KOs) se enfrentará a Dubois de 6 ′ 5 ″ WBA # 11 (15-1, 14 KOs) de Greenwich, Londres, Reino Unido, el sábado. , 5 de junio. Una victoria inesperada sobre el muy publicitado Dubois pondrá a Dinu a un paso de realizar su sueño de convertirse en el primer campeón rumano de peso pesado del mundo. Junto a Dinu, de 34 años, en el campamento se encuentran su hermano George, el co-entrenador Ross Woolgrove y el entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento Daniel Ortega. Y esta semana, para proporcionar un combate de clase mundial, está el conocido contendiente de peso pesado y compañero promocional Jarrell “Big Baby” Miller, quien detuvo a Dinu en cuatro asaltos en 2018. La pareja sigue siendo amiga. “Estoy entrenando en mi ciudad natal en mi propio gimnasio”, explicó Dinu entre entrenamientos. “Tengo todo lo que necesito aquí y va muy bien con Jarrell. Es uno de los pesos pesados ​​más peligrosos del mundo. Él ejerce mucha presión y eso es bueno para mí prepararme para esta pelea. ¡Es una pelea importante y debo ganar! “ Dinu dice que está preparando una sorpresa para Dubois, de 23 años, quien era considerado un prospecto candente antes de quedarse corto ante el invicto británico Joe Joyce en noviembre pasado por el WBC Silver, WBO International, EBU European, Commonwealth ( British Empire) y BBBofC British Heavyweight Championships. Con la prensa, antes de la pelea, Dubois ha prometido noquear a Dinu y volver a la vía rápida. “Veo a un joven peso pesado al que le gusta pelear, pero solo se ha enfrentado a oponentes más fáciles”, observó Dinu sobre Dubois. “Su única pelea dura fue contra Joe Joyce y vimos lo que sucedió. Verás por el resultado de nuestra pelea que su gran reputación es exagerada. ¿Promete noquearme? Solo está diciendo palabras porque aún no me conoce. Tendrá una gran sorpresa cuando me mire a los ojos, tan alto como él y sin miedo de él en absoluto. Voy a estar muy bien preparado y tengo muchas sorpresas para este chico ”. Dinu peleó por última vez en octubre de 2020 con un paro en la segunda ronda del veterano alemán Frank Bluemle en octubre de 2020. Su promotor, Greg Cohen, fundador y CEO de Greg Cohen Promotions, dice que su luchador será un hombre diferente cuando se presente para la batalla en 5 de junio. “Bogdan Dinu sólo ha perdido ante dos de los principales contendientes de la división en Miller y Kubrat Pulev y realmente debería haber ganado la pelea de Pulev”, dijo Cohen. “Bogdan es un tipo muy inteligente, experimentado y duro con un gran pedigrí amateur y no creo que Daniel Dubois esté listo para alguien con sus habilidades y experiencia de clase mundial. Dinu trabaja todos los días en el campamento con Jarrell, quien lo lleva al límite y lo lleva a nuevos niveles como luchador. Después del 5 de junio, Bogdan Dinu será el campeón interino de peso pesado de la AMB en la fila para enfrentar a uno de los mejores “. Zurdo-Barrera / Jo Jo-Fortuna para el 9 de julio en Los Ángeles Realizaran Homenaje a Hagler en Brockton, su ciudad natal

