Zurdo-Barrera / Jo Jo-Fortuna para el 9 de julio en Los Ángeles El invicto contendiente Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) hará su debut como Golden Boy en una batalla México vs. Cuba cuando se enfrente a Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) en una pelea de 12 asaltos en peso semipesado. . El evento tendrá lugar el viernes 9 de julio y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN en todo el mundo. Los detalles sobre el lugar, que será en Los Ángeles, se darán a conocer en breve. “Hay muchos jugadores importantes en la división de peso semipesado en este momento, y Gilberto Ramírez está listo para demostrar que está entre ellos”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. “Sullivan Barrera posee una formación amateur condecorada y tiene mucha experiencia en esta categoría de peso, pero Ramírez está totalmente comprometido a convertirse en un campeón de dos divisiones. La campaña por el título mundial de Zurdo y su viaje al 50-0 comenzarán el 9 de julio ”. “Estoy emocionado de encabezar este espectáculo en Los Ángeles con Golden Boy Promotions”, dijo Ramírez. “Va a ser una gran noche de boxeo con los fanáticos en las gradas. Siempre he disfrutado pelear aquí, y no puedo esperar para montar un espectáculo para continuar mi búsqueda del campeonato de peso semipesado. Aprecio a Oscar y la familia Golden Boy por su amor y apoyo, y espero tener una gran noche de boxeo “. Barrera dijo: “Estoy emocionado de tener la oportunidad de encabezar una cartelera tan grande contra Gilberto Ramírez. Sé que mi oponente es un ex campeón del mundo con mucha experiencia y que vendrá muy preparado. Sin embargo, siento que me he enfrentado a una oposición mucho mejor. También he pasado toda mi carrera en la división de peso semipesado, algo que será totalmente nuevo para él. Será una pelea difícil, pero me iré con las manos levantadas en señal de victoria “. En el evento co-estelar, Joseph “Jo Jo” Díaz Jr. (31-1-1, 15 KOs) de South El Monte, California subirá a las 135 libras para enfrentarse a Javier “El Abejon” Fortuna (36-2 -1, 25 KOs) de La Romana, República Dominicana en un combate de 12 asaltos. “Estoy sustituyendo a Ryan García para desafiar a Javier Fortuna”, dijo Díaz. “No le deseo nada más que lo mejor. La salud mental es un asunto muy importante con el que la gente debería lidiar. Estoy emocionado y listo para salir y redimirme ante todos mis fanáticos. Estoy extremadamente concentrado y encerrado. Fight Night será una película. Avisaré a toda la división de 130 y 135 libras “. “Estoy muy contento de que Jo Jo Díaz haya aceptado el desafío de enfrentarme, siempre y cuando después de la pelea no tenga excusas para quedar noqueado”, dijo Javier Fortuna. “Le doy crédito a Díaz por tener las pelotas para pelear conmigo. Devin Haney no tiene esas pelotas. Pero después de que gane esta pelea, Haney tendrá 90 días para encontrarlos. Haney puede correr pero no puede esconderse. ¡Lucha contra mí o abandona el título del WBC! “ Dinu listo para ganar el cinturón interino de la AMB

