Badou Jack listo para la revancha con Pascal El campeón mundial de dos divisiones Badou Jack y el contendiente veterano Luis Arias hicieron una vista previa de sus respectivos enfrentamientos durante un entrenamiento de medios de Las Vegas el martes, antes de subir al ring para atracciones separadas de la cartelera PPV de Floyd Mayweather vs. Estadio Hard Rock en Miami Gardens. Jack regresará al ring para una revancha contra el campeón de peso semipesado de la AMB Jean Pascal, mientras que Arias se enfrentará al ex campeón unificado “Swift” Jarrett Hurd en el PPV. BADOU JACK “Floyd me llamó en enero del año pasado y me dijo que la revancha era para abril. Eso fue el año pasado. Se ha hecho desde que salimos del ring por primera vez, pero estoy feliz de que finalmente esté hecho. Estoy feliz de que esté aquí y estoy listo para montar un espectáculo. “Estoy tratando de perfeccionar todo en preparación para este enfrentamiento. Mejor nutrición. Mejor acondicionamiento. Mejor combate. Estoy tratando de ser mejor en todo. “Esta es mi segunda pelea con mi nuevo entrenador Johnathan Banks. La primera fue solo una pelea de puesta a punto. No fue una pelea de alto nivel. Fue una ronda de ocho asaltos, por lo que fue como una sesión de entrenamiento. Pero estoy en mejor forma que en el último campamento y estoy listo para comenzar. “Mi pelea va a ser una pelea increíble. Todos saben eso. Fue un contendiente a la Pelea del Año la última vez. Floyd vs. Logan será entretenimiento. Ese es un tipo diferente de pelea, pero Floyd va a montar un espectáculo. Todos los ojos estarán encendidos esa noche, así que será una gran noche. “A Pascal le gusta intentar meterse debajo de mi piel, pero estoy demasiado tranquilo. Tengo demasiada confianza para eso. Al final del día, él es un veterano, yo soy un veterano y será una gran noche de pelea. “Pensé que había ganado la primera pelea. El 75 por ciento de todos los que vieron la pelea pensaron que gané. Solo había un juez que tenía experiencia, Julie Lederman, y ella me hizo ganar. Los otros dos podrían haber marcado sus supuestos golpes, pero es lo que es. “Johnathan Banks es mi nuevo entrenador. Él está bien. Él es solo un año mayor que yo, así que tenemos una gran química juntos y todo ha funcionado muy bien. Al principio fue un poco difícil adaptarme a ciertas cosas, pero ahora en el campamento me siento muy bien en el combate y en todo lo que estamos haciendo ahora “. LUIS ARIAS “Se siente increíble estar involucrado en este evento. Para un luchador como yo que ha estado arriba y abajo, que estuvo invicto en un momento y luego lo perdió todo, pasó de ser uno de los mejores a ser pasado por alto, poder luchar para abrirme camino y poder seguir luchando y seguir trabajando para volver a este gran escenario es una verdadera bendición. Estoy feliz. Estoy bendecido. No puedo esperar para subir a ese escenario. “El boxeo es mi vida y tuve que hacer los cambios necesarios para volver a este nivel. Ya he estado en el nivel más alto y me quedé corto. Tuve la experiencia de estar allí, sé lo que tengo que hacer para llegar allí e hice los cambios necesarios. Es una de las razones por las que regresé a Las Vegas, para comenzar a entrenar aquí para obtener esa experiencia, llegar a ese nivel y mejorar. Eso es lo que he estado haciendo y por eso he podido demostrar que todavía pertenezco. Floyd lo vio. Discutí con Floyd. Él ve que todavía lo tengo y estoy haciendo los cambios. Él ve cómo mi cuerpo está cambiando y ve que todavía puedo competir “. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los marcados contrastes en el boxeo Zurdo-Barrera / Jo Jo-Fortuna para el 9 de julio en Los Ángeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.