Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los marcados contrastes en el boxeo Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Se están dando a conocer los boxeadores que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 y, en muchos casos, se está encontrando la menor participación de boxeadores en la historia de dichos países. Por ejemplo, Estados Unidos solamente logró seis boletos para estar presente en nuestro deporte: cuatro mujeres y dos hombres. Tras la cancelación de diversas competencias que serían las eliminatorias, para así lograr su pase para competir en los Olímpicos, el comité a cargo decidió otorgar los boletos basados en los ránkings que se tenían establecidos desde hace mucho tiempo atrás… El panorama para México es desastroso, pues hasta el día de hoy solamente tenemos la representación de una sola peleadora: Esmeralda Falcón Reyes, en la categoría de 60 kg. El boxeo amateur está atravesando por la peor crisis en la historia de este deporte en todo el mundo, y no fue la pandemia la que ocasionó esto, sino la mala administración de la que fue la federación internacional encargada de llevar a esta disciplina, en el sector aficionado, a nivel mundial, contando con el aval del Comité Olímpico Internacional. La AIBA tuvo cambio de presidencia, y con la entrada del Dr. Wu todo cambió. Este organismo inició un proceso de buscar controlar el boxeo mundial, incluyendo el terreno profesional; dejó de importar el atleta y el deporte en sí, siendo el dinero, el negocio y lo comercial lo que importaba. Iniciaron una liga de boxeo profesional, firmando a los peleadores participantes, siendo mánagers, promotores y organismo, en una gravísima falta a todo lo que el olimpismo representa y también es un conflicto de intereses inaceptable en el boxeo. También se dieron escándalos muy lamentables con la actuación de jueces y réferis, dejando al boxeo con una terrible imagen y fragilidad ante el COI. El día de hoy la AIBA no es reconocida por el COI y la disciplina del boxeo está a cargo de un comité especial, nombrado por el propio organismo olímpico. Hay gran preocupación acerca del futuro de nuestro deporte en cuanto a su administración y permanencia en los Juegos Olímpicos. Mientras esto sucede en el amateur, el boxeo profesional está pasando por una era de oro. El año inició con una gran pelea, cuando el 2 de enero Ryan García se levantó de la lona para noquear a Luke Campbell, y a partir de ahí se han dado grandes combates que han mantenido las emociones para los aficionados semana tras semana. El sábado se dio una gran pelea de constante acción, y Brandon Figueroa noqueó al hasta entonces invicto y monarca en dos divisiones, Luis Nery, proclamándose de esta manera campeón mundial WBC en el peso supergallo.

El calendario de próximos eventos es maravilloso, y existe gran expectativa por los combates que están cerca de suceder. Grandes peleas que han pasado en 2021: Ryan García, KO en 7 a Luke Campbell; WBC plata ligero.

Óscar Valdez, KO en 10 a Miguel Berchelt; WBC superpluma.

Gallo Estrada, decisión dividida a Román González; WBC supermosca.

Katie Taylor, decisión unánime a Natasha Jonas; campeonato unificado ligero.

Andy Ruiz, decisión unánime a Cristóbal Arreola; sin título.

Canelo Álvarez, KO en 8 a Billy Joe Saunders; WBC-WBO-WBA supermedio.

Brandon Figueroa, KO en 8 a Luis Nery; WBC-WBA supergallo. Épicos combates por venir en el calendario: José Carlos Ramírez vs. Josh Taylor (WBC-WBO-IBF-WBA superligero), en mayo 22, en Las Vegas.

Devin Haney vs. Jorge Linares (WBC ligero), en mayo 29, en Las Vegas.

Nordine Oubaali vs. Nonito Donaire (WBC gallo), en mayo 29, en Los Ángeles.

Jermall Charlo vs. Juan Macías (WBC medio), en junio 19, en Houston.

Teófimo López vs. George Kambosos (WBC ligero), en junio 19, en Miami.

Jermell Charlo vs. Brian Castaño (WBC-WBO-IBF superwelter), en julio 17. También se tiene la esperanza de que por fin se de la gran pelea entre el campeón mundial pesado WBC, Tyson Fury, ante el monarca WBO-IBF-WBA Anthony Joshua. ¿SABÍAS QUE…? Otra de las grandes atracciones que están generando millones de aficionados nuevos para el boxeo son las peleas entre celebridades, y se espera que la exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul genere números astronómicos, cuando se suban al ring el próximo 6 de junio, en Miami. Chávez hará una exhibición con el hijo del Macho Camacho, Érik Morales lo hará con Barrera y Juan Manuel Márquez con Miguel Cotto, en diferentes sedes, trayendo interés al boxeo mundial. Anécdota de hoy Don José siempre se interesó por el boxeo amateur y, desde luego, estuvo en contacto con peleadores que representaron a México desde mucho antes de que fuera presidente del WBC. Incluso, viajaba para verlos en acción en algunos Juegos Olímpicos, cuando sus ocupaciones se lo permitían. Con el primero de estos muchachos que tuvo un acercamiento muy amistoso fue con el ídolo Raúl Ratón Macías, quien representó a México en Helsinki, Finlandia, en donde fue despojado de un claro triunfo cuando enfrentó al ruso Gennady Garbuzov, en 1952, representando a nuestro deporte en peso gallo. Su costumbre era despedir al equipo personalmente y desearles éxito. Agradezco sus comentarios en [email protected] Gervonta Davis- Mario Barrios para el 26 de junio en Atlanta Badou Jack listo para la revancha con Pascal

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.