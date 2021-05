Gervonta Davis- Mario Barrios para el 26 de junio en Atlanta El cuatro veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis (24-0, 23 KOs) asumirá un desafío que definirá su carrera mientras fija su mirada en capturar un título en una tercera categoría de peso cuando se enfrente al invicto campeón superligero de la AMB, Mario ” El Azteca ”Barrios (26-0, 17 KOs) en un evento principal de Showtime PPV el 26 de junio en el State Farm Arena en Atlanta. La cartelera de PPV contará con una batalla de dos de los principales contendientes de las 154 libras cuando Erickson “Hammer” Lubin (23-1, 16 KOs) se enfrente al ex campeón unificado Jeison Rosario (20-2-1, 14 KOs) en una Eliminador del título superwélter del CMB en el evento co-estelar. El ex campeón unificado de peso súper welter Julian “J-Rock” Williams (27-2-1, 16 KOs) regresa al ring por primera vez en 18 meses para enfrentarse a Brian Mendoza (19-1, 13 KOs) en un 10- Enfrentamiento de ronda y el olímpico Batyr Akhmedov (8-1, 7 KOs) interviene contra el ex campeón mundial Argenis Méndez (25-6-3, 12 KOs) en una eliminatoria de 12 asaltos por el título superligero de la AMB. Las probabilidades están mas cerca de Fury-Wilder III Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los marcados contrastes en el boxeo

