El campeón interino de peso pesado del WBC, Dillian Whyte (27-1, 18 KOs) y el ex campeón de la AMB Alexander Povetkin (35-2-1, 24 KOs) hablan sobre el choque del sábado en las afueras de Londres por los títulos interino y diamante del WBC.

Alexander Povetkin: “En primer lugar, me gustaría agradecer a Eddie por realizar este evento durante una pandemia. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias a Dillian también por tomar esta pelea. Ojalá sea una gran pelea en la división de peso pesado. Asumí la responsabilidad de entrenar para esta pelea, entendiendo lo seria que es. Tienes que tomar a Dillian en serio. No me gusta hacer predicciones, pero serán fuegos artificiales … “

Dillian Whyte: “Tuve dos peleas el año pasado pero mi mente no estaba bien. Subí de peso. En mi última pelea estaba casi 20º. Me puse en forma lentamente. Sabía contra quién estaba peleando y lo que haría falta. Me puse en forma. La historia de mi vida es presión. He estado bajo presión toda mi vida. Este es solo otro acertijo. Hay más presión por el futuro, pero eso es en el futuro.

“Estoy luchando contra un profesional consumado, así que no me preocupa Tyson Fury. Me preocupa Povetkin. Povetkin es el luchador más técnico con el que he luchado. Ha vencido a muchos de los mejores. Es un medallista de oro olímpico. Solo ha perdido dos peleas. Cuando suena la campana, no importa si hay 100.000 personas o 100 personas. Estás dividido en zonas.

“Cuando estoy en forma, tienes problemas, porque puedo hacer lo que me gusta. No me importa explotar porque puedo recuperarme, vuelve. Lo que sea que quiera hacer, me parece bien. No me gusta hacer predicciones. Tiene mucha experiencia y puede cuidarse solo. Es un tipo duro. Pero escucha, ¿si aterrizo temprano? Es de noche temprano. Pero él también puede hacer lo mismo.

“Manejo bien la presión. Podría haber tenido una pelea más fácil. Estas son las peleas que necesitas para crecer. Este tipo lo ha visto todo, probablemente 20 tipos como yo. Para vencerlo, depositaré su experiencia. Eso me motiva. Tendré que pensar más de lo que normalmente hago. Me da una ventaja extra.

“Estoy listo para el caos y la violencia. Estoy centrado en Povetkin. Intentaré hacerle daño desde el primer timbre. Será la guerra, eso es lo que hace. Lo bueno es que ambos hacemos cosas similares. Depende de mí hacer cosas para que la pelea esté a mi favor, y soy capaz de eso. Tiene más experiencia pero yo sé pelear, que no es algo que nadie pueda enseñar ”.

