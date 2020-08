Golden Boy y DAZN posponen el evento del 28 de agosto El evento de boxeo del 28 de agosto presentado por Golden Boy y DAZN en Fantasy Springs Resort Casino ha sido pospuesto luego de un resultado positivo en la prueba COVID-19 de Jorge “El Niño de Oro” Linares. Golden Boy está trabajando activamente con todas las partes involucradas para reprogramar el evento lo antes posible. “Aunque los eventos deportivos en todo el mundo continúan enfrentando una incertidumbre constante debido a la pandemia, seguimos comprometidos con presentar peleas de primer nivel para que disfruten nuestros fanáticos. Los detalles de la nueva fecha se darán a conocer en un futuro próximo ”, dijo Golden Boy en un comunicado de prensa. Mauricio Sulaiman: Yildirim es un digno rival para Canelo Alvarez Whyte-Povetkin listos por título WBC este sábado

