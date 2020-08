Yamauchi detiene a Todaka y gana el cinturón vacante de 112 libras de la OMB AP Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El ex-prospecto aficionado clasificado AMB # 3 Ryota Yamauchi (8-1, 6 KOs) adquirió de manera impresionante el cinturón vacante de peso mosca de la OMB de Asia Pacífico cuando derrotó a Satoru Todaka (10-4-4, 4 KOs) con un brutal uppercut de derecha en el tercer round y este último se rindió en su esquina después del tercer round el miércoles en Tokio, Japón. Yamauchi no pudo ganar el cinturón internacional de peso mosca de la AMB, perdiendo un asentimiento unánime muy reñido después de cada golpe en la lona en Shanghai, China, en marzo del año anterior. Ryota, un golpeador rápido y agresivo, derrotó a Alphoe Dagayloan por decisión mayoritaria en su primera pelea de regreso en agosto pasado. Yamauchi, de 25 años, siguió intercambiando golpes con el veterano Todaka desde el principio y lanzó un uppercut en el momento oportuno en el tercio fatal. Yamauchi, un mezclador rápido y dispuesto, dijo: “Este cinturón es pesado”. Pero tendrá que esperar adquirir un cinturón más pesado en el futuro. El zurdo ligero de rápido ascenso Masanori Rikiishi (8-1, 4 KOs) mantuvo la presión sobre el más experimentado Yuichiro Kasuya (13-3-2, 4 KOs), 134.75, ganando por decisión unánime (78-74 dos veces, 79-74) en ocho rounds. El Brasileño JBC # 6 superligero con base en Japón Cristiano Aoki (15-8-2, 11 KOs) siguió golpeando a Fumisuke Kimura (9-6-1, 6 KOs), 139.75, con bombardeos corporales efectivos para causar la Intervención del árbitro a los 2:49 del quinto round en un combate programado a ocho rounds. Asistencia: 430 (debido a la regulación de distanciamiento social de la JBC en el Salón Korakuen). Promotor: Kadoebi Jewel Promotions. – Whyte-Povetkin listos por título WBC este sábado “El Mini” Aragón debuta este viernes en Telemundo

