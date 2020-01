Mike Hilton 200 vs. Baldimir Hernandez 197

Shinard Bunch 147 vs. Fabian Lyimo 145

Chris Thomas 178 vs. Engleberto Valenzuela 176

Frederic Julan 176 vs. Fidel Munoz 173

LaQuan Evans 154 vs. Alberto Delgado 155

Mike Moore 200 vs. Jakub Sowirko 198

Promoter: Silver Bow

Venue: Cure Insurance Arena, Trenton, New Jersey

1st Bell: 7:30 PM ET

Tickets: $25, $39, $59, $79 and the 1st two rows are $99.