By Bob Ryder

Raymond Castaneda 138.5 vs. Latorie Woodberry 138.5

Antwan Jones 167 vs. Courtney Williams 169

Robert Mumford 139 vs. Tavaris Smith 141

Terrance Jarmon 145 vs. Isaiah Vernall 146

Rondarius Hunter TBD vs. Michael Wooten 115

Venue: St. Clement’s Hall, Toledo, OH

Promoter: Pulse Boxing (Vick Green)

Matchmaker: Aaron Rodriguez

Friday Night Doors Open: 7 PM

First Fight: 8 PM