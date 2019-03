Julio César Martínez 111.5 vs. Andrew Selby 112

(WBC flyweight eliminator)

Mauricio Lara 130 vs. Guillermo Ávila 131

Jaky Calvo 112 vs. Gabriela Sánchez 110.6

Rogelio Pérez 124.5 vs. Héctor García 122.7

Alexis Salazar 166.4 vs. Ulises Banda 163.1

Kevin Montiel 136 vs. Pedro Bernal 136

Venue: Recinto Ferial de Metepec, Estado de Mexico

Promoter: Promociones Zanfer & Clase y Talento

TV: TV Azteca (Mexico)