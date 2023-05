Dajamel Dahou 135.6 vs. Estivan Falcao 135.8

Mikenna Tansley 117.2 vs. Brittany Sims 117.7

(WBA Continental Americas and NABF Bantamweight Titles)

James Bernadin 134.9 vs. Ivan Jimenez 134.1

(NABF Lightweight Title)

James Martin 155 vs. Courtney Pennington 152.4

Julian Gonzalez 131.4 vs. Clay Burns 131.1

Quadir Albright 145.8 vs. Nathan Luyando 145.7

Muhammad Robinson 143.6 vs. Kevin Davila 148.2

Najeem Johns 143.2 vs. Travis Floyd 143.8

Amy Salinas 112.9 vs. Ashley Sciscente 112.9

Ali Ellis 222.7 vs. Ramsey McGraw 216.8

Venue: 2300 Arena, Philadelphia

Promoter: King’s Promotions

1st Bell: 6:45 PM ET

Stream: Bxngtv.com (Marc Abrams and Atif Oberlton on the call)